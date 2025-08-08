Chile ante futuras pandemias: CRP UNAB organiza conversatorio clave sobre resiliencia sanitaria y Acuerdo de la OMS

El evento organizado por el Centro de Investigación de Resiliencia a Pandemias de la Universidad Andrés Bello, en conjunto con otras cinco universidades, reunirá a autoridades, expertos y organizaciones para abordar de manera multisectorial cómo el nuevo Acuerdo de Pandemias de la OMS puede fortalecer la preparación de Chile ante emergencias sanitarias.

Un conversatorio multisectorial busca impulsar acciones concretas para construir resiliencia y evitar sorpresas como las vividas en 2020. CEDIDA.

¿Estamos preparados para enfrentar una nueva pandemia? ¿Qué requerimos como país ante lo que la ciencia describe como una amenaza latente? Estas son algunas de las preguntas que motivan el conversatorio “Construyendo resiliencia de nuestro sistema de salud: el Acuerdo de Pandemias como oportunidad para Chile”, organizado por el Centro de Investigación de Resiliencia a Pandemias (CRP) de la Universidad Andrés Bello (UNAB) y que se realizará el martes 12 de agosto en el Campus Casona de Las Condes.

La actividad, abierta al público y gratuita, busca analizar las oportunidades y desafíos del Acuerdo de Pandemias para Chile y la región, promoviendo un diálogo multisectorial para fortalecer la preparación ante futuras emergencias sanitarias y establecer redes de colaboración estratégicas.

Cabe recordar que este histórico tratado fue adoptado de forma unánime el 19 de mayo pasado por los países que integran la Organización Mundial de la Salud (OMS), con el propósito de fortalecer la capacidad global para enfrentar pandemias de manera más coordinada, equitativa y efectiva.

“Chile no puede quedar fuera de este debate global. El Acuerdo de Pandemias es una herramienta clave para evitar que futuras emergencias sanitarias nos sorprendan descoordinados o desprovistos de la preparación necesaria en todos los niveles de la sociedad, como ocurrió en 2020”, afirma Claudio Cabello, director del CRP-UNAB.



La cita es la próxima semana. CEDIDA.

El evento, organizado junto con entidades de salud pública de la Universidad del Desarrollo, la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad San Sebastián y la Universidad Autónoma, reunirá a representantes del Ministerio de Salud, organismos internacionales, instituciones académicas, y colegios profesionales.

Destacan entre los invitados el Dr. Giovanni Escalante, representante de la OPS/OMS en nuestro país, la Dra. Catterina Ferreccio, directora del Instituto de Salud Pública de Chile, la Dra. Ester Aylwin, jefa de la División de Emergencias Sanitarias del MINSAL, y la Dra. Paula Daza, exsubsecretaria de Salud Pública y actual directora ejecutiva de CIPS-UDD.

“Este conversatorio busca generar un dialogo entre los actores relevantes de la sociedad sobre un acuerdo inte

acional que Chile debe ratificar. Es importante concientizar a la sociedad de la importancia de este acuerdo y comenzar a traducirlo, en un futuro cercano, en acciones concretas para el país. No es solo un análisis académico, sino una convocatoria multisectorial para construir –desde el mundo de la investigación, la ciencia y la política pública– propuestas necesarias y aplicables, así como un plan de trabajo para ratificar el Acuerdo”, añade Cabello.



Entre los temas que se abordarán se encuentran las brechas en el sistema de salud nacional respecto del plan de contingencia, el rol de la cooperación internacional, y los desafíos de gobernanza, comunicación de riesgo y coordinación entre distintos sectores.

Construir resiliencia sanitaria

El programa de media jornada contempla dos bloques, cada uno con un panel de conversación integrado por reconocidos expertos y expertas del ámbito de la investigación y la salud pública.

En el primer bloque se presentará el contexto global del Acuerdo de Pandemias y se realizará una evaluación de las capacidades nacionales para enfrentar una emergencia sanitaria. En el segundo bloque se abordarán las oportunidades, desafíos y estrategias de implementación del tratado internacional.

“Si bien Chile tuve una respuesta rápida y efectiva en términos de tasas de vacunación, la pandemia del COVID-19 dejó en evidencia también nuestras debilidades”, comenta Manuel Inostroza, académico del Instituto de Salud Pública UNAB y miembro del CRP. “Lo preocupante es que muchas de esas lecciones aún no se han traducido en políticas permanentes. Este tipo de encuentros busca cambiar eso”.

El conversatorio está dirigido a profesionales del área de la salud, docentes, investigadores, tomadores de decisión, estudiantes y público general interesado en temas de salud pública y políticas sanitarias.

“Necesitamos más espacios como este para compartir aprendizajes y construir consensos. La resiliencia sanitaria no se construye solo desde el gobie

o o desde la academia, sino con todos los actores en la mesa”, afirma Inostroza.



El evento se realizará el martes 12 de agosto, entre las 08:30 y las 13:30 horas en el Auditorio Aznar del Campus Casona de Las Condes de la UNAB. Las inscripciones son gratuitas y están disponibles AQUÍ.