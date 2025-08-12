“Tomaremos acciones legales”: la acusación de Elon Musk contra Apple que involucra a la IA

“¿Están jugando a la política? ¿Qué está pasando? Las mentes curiosas quieren saber”, se preguntó el empresario sobre las decisiones de la compañía.

Elon Musk anunció acciones legales contra Apple, acusando al gigante tecnológico de favorecer a ChatGPT de OpenAI en las clasificaciones de la App Store.

Según sostuvo, esta preferencia sofoca la competencia para startups de IA como su propia xAI. “Tomaremos acciones legales de inmediato”, declaró, alegando violaciones antimonopolio relacionadas con el posicionamiento de las aplicaciones de Inteligencia Artificial.

Musk acusó a Apple de excluir su plataforma de IA y el chatbot Grok de la sección Must Have de la App Store. Señaló que su plataforma, X, es “la aplicación de noticias número uno en el mundo” y que Grok ocupa el quinto lugar entre todas las aplicaciones, de acuerdo con The Independent. Esta supuesta exclusión generó cuestionamientos sobre las decisiones editoriales de Apple, especialmente porque ChatGPT de OpenAI ocupaba el primer lugar en la sección Top Free Apps en Estados Unidos.

El empresario expresó sus inquietudes en la plataforma X, cuestionando los motivos de Apple. “¿Están jugando a la política? ¿Qué está pasando? Las mentes curiosas quieren saber”. Musk añadió con frustración que “Apple no solo puso el dedo en la balanza, puso todo su cuerpo”.

Además sugirió que la promoción de ChatGPT por parte de Apple podría formar parte de un acuerdo preferencial con OpenAI, recordando colaboraciones previas para integrarla en sus productos.

Musk contra Apple por la corona de la IA

La tensión entre Musk y Apple se alimentó de incidentes previos relacionados con el escrutinio antimonopolio que ha enfrentado la compañía de la manzana.

En abril, la Comisión Europea la sancionó con una multa de 500 millones de euros por infracciones que incluían prácticas restrictivas en la App Store, violando las leyes de competencia digital de la UE, según Reuters. Además, Apple ha estado envuelta en acusaciones antimonopolio, incluyendo una demanda federal en Estados Unidos por mantener un presunto monopolio en el mercado de teléfonos inteligentes.

Sam Altman, CEO de OpenAI, desestimó las acusaciones de Musk como “notables”, insinuando que utiliza la plataforma X para promover sus intereses mientras perjudica a sus competidores.

Competencia en el ranking de apps

Mientras Grok ascendía en las clasificaciones de aplicaciones, alcanzando el segundo lugar en la categoría Productividad, seguía rezagado frente a ChatGPT debido al supuesto favoritismo de Apple. Musk advirtió que las acciones de Apple podrían impedir que cualquier empresa de IA distinta a OpenAI alcance el primer puesto en la App Store, posición que actualmente ocupa TikTok, con ChatGPT consistentemente cerca de la cima durante gran parte del año.

Esta demanda se suma a la creciente lista de conflictos de Musk relacionados con la Inteligencia Artificial, que incluyen disputas públicas con antiguos aliados, y pone de relieve el escrutinio permanente sobre el control que ejerce Apple en la App Store.

La ausencia de comentarios de Apple deja muchas preguntas sin respuesta, especialmente mientras los reguladores intensifican su foco en las prácticas de mercado de la compañía, como informó Reuters.

Las amenazas legales de Elon Musk contra Apple también se interpretan como un movimiento estratégico para desafiar lo que percibe como excesos corporativos en el sector tecnológico. A medida que la situación evoluciona, sigue siendo incierto si Musk llevará adelante la litigación o si Apple responderá a las acusaciones en un tribunal.