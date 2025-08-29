Un millón y medio de personas con discapacidad buscan abrirse espacio en el mercado laboral

El futuro laboral de Chile también se escribe con diversidad: una alianza que derriba prejuicios y abre nuevas puertas. CEDIDA.

El día de ayer se dio el vamos a la octava versión de Expo Inclusión 2025, el mayor encuentro de inclusión sociolaboral de Chile. El evento, que se realizará en formato online entre el 6 y el 10 de octubre y de manera presencial los días 8 y 9 en Estación Mapocho, busca transformar la conversación sobre diversidad en resultados concretos: empleos reales para personas con discapacidad y grupos históricamente excluidos del mercado laboral.

En la ceremonia de lanzamiento se firmó la Declaración de las Empresas que Incluyen, un compromiso público de más de 40 compañías —entre ellas SQM Litio, Metro de Santiago, Banco BCI, Entel, Falabella, CCU, LATAM, Adidas y Walmart— que reconocen la inclusión como un valor esencial para la innovación y el crecimiento. El llamado es a pasar de las intenciones a la acción.

“El llamado es a sumarse a esta Expo, pero lo más importante es a contratar. Hoy día cerca del 23,9% de las empresas están contratando a personas con discapacidad y cumpliendo la cuota del 1%. También anunciamos un proyecto de ley que reunifica los subsidios laborales e incorpora por primera vez a personas con discapacidad, para que empresas de todos los tamaños puedan acceder a estos beneficios. La contratación no solo cumple una meta social, también hace a las empresas más diversas y productivas, subrayó el ministro del Trabajo, Giorgio Boccardo.



La autoridad enfatizó que el desafío es amplio, más de un millón y medio de personas con discapacidad en Chile buscan integrarse al mercado laboral. Para muchas de ellas, la Expo Inclusión se convierte en una oportunidad concreta de acercarse a empresas abiertas a reconocer sus talentos.

Desde la sociedad civil, la mirada apunta a reforzar esos puentes. Felipe Olavarría, fundador de Miradas Compartidas, destacó que uno de los problemas es que las personas con discapacidad suelen quedar invisibilizadas en canales tradicionales de empleabilidad, como bolsas de trabajo u oficinas municipales.

“Lo más importante de esta oportunidad es generar espacios donde las personas con discapacidad tengan más opción de llegar directamente a las empresas. Hoy más de un millón y medio de personas con discapacidad no tienen trabajo, y como sociedad no podemos seguir perdiendo ese talento. La inclusión es la punta del iceberg: necesitamos preparar a las empresas, derribar prejuicios y generar procesos sostenibles en el tiempo”, explicó Felipe Olavarría.



Inclusión como motor de cambio empresarial

El rol del mundo privado es clave para que la inclusión no se limite a declaraciones simbólicas. En esta línea, la alianza de Expo Inclusión con grandes compañías busca demostrar que es posible integrar talento diverso en todas las áreas, incluso en operaciones complejas como la minería.

Para Bárbara Blümel, subgerente de Atracción de Talento y Diversidad de SQM Litio, el compromiso debe medirse en empleos reales y no en cifras superficiales. “En SQM Lithium llevamos ya 4 años con la Expo Inclusión y tenemos 26 personas con discapacidad trabajando en la compañía, el 95% de ellas en operación. Son cargos reales, necesarios para la empresa, y que nos aportan diversidad y productividad. Además, junto a la Fundación Miradas Compartidas desarrollamos actividades como pausas activas y programas de bienestar, porque creemos en una inclusión integral que se viva en el día a día”.

De la alianza a la práctica concreta

Expo Inclusión 2025 será, una vez más, un espacio de encuentro entre empresas, instituciones públicas y miles de personas que buscan trabajo. Pero más allá de la feria, el reto está en sostener los compromisos y generar un cambio estructural en la forma en que Chile concibe el empleo.

Los testimonios de autoridades, fundaciones y empresas apuntan en la misma dirección: no basta con abrir espacios de visibilidad, se requiere transformar esos espacios en contratos, estabilidad y dignidad laboral. El millón y medio de personas que esperan por una oportunidad lo recuerdan con urgencia.