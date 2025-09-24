SQM reducirá al 50% el uso de agua continental en el Salar de Atacama y consolida 17% del mercado global de litio

La empresa invirtió más de USD 249 millones en desarrollo social y fortaleció la diversidad laboral con un 22% de mujeres en su equipo. Además, alcanzó certificaciones internacionales que reconocen su liderazgo en minería sostenible y gestión climática.

SQM Litio presentó su Reporte de Sostenibilidad 2024 con importantes hitos que consolidan su rol como actor clave de la transición energética global y estratégico en el liderazgo de Chile en la producción y exportación de litio. El documento destaca el compromiso de reducir en 50% la extracción de agua continental en el Salar de Atacama al 2030, así como la consolidación de un 17% de participación en el mercado mundial de carbonato e hidróxido de litio, insumos esenciales para la electromovilidad, las energías limpias y la industria farmacéutica.

Salar Futuro: un nuevo estándar para la minería del litio

Uno de los hitos más relevantes de 2024 fue la firma del acuerdo con Codelco para el desarrollo conjunto del proyecto Salar Futuro (2031–2060), que redefine la manera de producir litio en Chile y ante el mundo. Esta alianza público-privada inédita en la industria minera asegurará que el país mantenga el control estratégico sobre uno de sus recursos más valiosos, a la vez que fortalecerá la posición de Chile en la cadena global de electromovilidad. El proyecto incorpora así un modelo de gobernanza único, combinando la experiencia productiva de SQM Litio con el liderazgo estatal de Codelco.

“Con Salar Futuro estamos construyendo un modelo de minería que será referente a nivel mundial: más eficiente, con menor impacto en los ecosistemas y con una gobe

anza público-privada de primer nivel que asegura que el litio chileno siga siendo motor del desarrollo de Chile y de la transición energética global”, señaló Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.



El proyecto Salar Futuro se ha estructurado sobre siete compromisos principales:

Reducción de la extracción de salmuera en al menos 50% al 2028. Disminución sostenida en el uso de agua continental, manteniendo una baja histórica respecto a 2021. Avance hacia la carbono neutralidad, con una operación más eficiente y sustentada en energías renovables. Desarrollo de nuevas tecnologías de producción, que eleven los estándares ambientales de la industria. Gestión de residuos bajo un modelo de economía circular, con la meta de cero disposición en 2030. Participación activa de las comunidades indígenas y locales, a través de procesos de consulta y monitoreo ambiental conjunto. Gobernanza público-privada inédita en la minería mundial, garantizando beneficios compartidos y estratégicos para Chile.

Avances ambientales concretos

Agua: extracción de 107 l/s en 2024, representando un 55% de reducción.

Salmuera: reducción acumulada de 32% desde 2020, con meta de 50% al 2028.

Carbono: huella de carbono y de hidróxido entre las más bajas de la industria.

Residuos: valorización de 15,8% en 2024, con meta de circularidad total al 2030.

Compromiso con Chile y las comunidades

Entre 2018 y 2024, SQM Litio destinó más de USD 249 millones en aportes sociales a comunidades, municipios y el Gobierno Regional de Antofagasta, además de USD 10 millones en proyectos de investigación y desarrollo. Solo en 2024 se ejecutaron más de 70 programas comunitarios en salud, educación, deporte, emprendimiento y cultura, con énfasis en diálogo participativo y monitoreos ambientales conjuntos con las comunidades atacameñas.

Javier Silva, gerente de Sostenibilidad de SQM Litio, mencionó que: “el desarrollo del litio en Chile representa una oportunidad única para avanzar de manera conjunta con las comunidades de los territorios donde se desarrolla esta actividad. El diálogo permanente, la transparencia y la participación activa permiten que la minería se traduzca en beneficios concretos en salud, educación, empleo y emprendimiento local. Al mismo tiempo, estos espacios de colaboración fortalecen la protección de los ecosistemas y el respeto por la identidad cultural de las comunidades, asegurando que el litio contribuya tanto a la transición energética global como al bienestar y futuro sostenible de quienes habitan la región.”



En el ámbito de personas y cultura organizacional, SQM Litio cuenta con una dotación total de 3.954 trabajadores, de los cuales un 87% se desempeña en Chile. La compañía ha avanzado en materia de diversidad, alcanzando un 22% de participación femenina en su dotación, cifra que se eleva a un 32% en áreas STEM. Además, registra un 82% de satisfacción laboral y un 77,9% de sindicalización, con un 94,8% de los colaboradores cubiertos por convenios colectivos. A esto se suma la certificación en la Norma Chilena NCh 3262, que promueve la equidad de género y la conciliación entre la vida laboral, familiar y personal.

Reconocimientos internacionales

En 2024, SQM Litio obtuvo importantes reconocimientos internacionales que consolidan su compromiso con la sostenibilidad y las mejores prácticas de la industria. Entre ellos destacan la certificación EcoVadis Gold, que la posiciona dentro del 5% de mejor desempeño global, la calificación B en CDP por su gestión climática, su inclusión en el Dow Jones Sustainability Index, y la obtención del estándar IRMA 75, convirtiéndose en la primera minera de litio en alcanzar este nivel de evaluación en minería responsable.