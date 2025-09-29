SQM Litio y Fundación Cambiemos la Historia lanzan iniciativa para visibilizar la donación de órganos en Chile

La campaña Bike for Life une sostenibilidad y solidaridad, transformando bicicletas en desuso en vehículos eléctricos para personas trasplantadas. Con esta acción, SQM Litio y la Fundación Cambiemos la Historia buscan inspirar conversaciones sobre la donación de órganos.

Una invitación a pensar en las segundas oportunidades que podemos dar y recibir. CEDIDA.

En Chile, más de 2.000 personas esperan hoy un trasplante que podría salvarles la vida, mientras el país enfrenta una de las tasas más bajas de donación efectiva de órganos en Latinoamérica. Una realidad que constituye un desafío sanitario y social urgente, que requiere mayor visibilidad y sensibilización ciudadana.

En este contexto, SQM Litio, en línea con sus iniciativas de compromiso social y comunitario, ha establecido una alianza con la Fundación Cambiemos la Historia para impulsar la campaña “Bike for Life”, que no solo busca instalar la conversación en torno a la donación de órganos, sino también movilizar a la sociedad en favor de una causa que puede cambiar la realidad de miles de familias en el país.

El proyecto busca reunir bicicletas en desuso para convertirlas en bicicletas eléctricas, que luego serán donadas a las personas trasplantadas que han participado de la iniciativa. Con esto, se busca simbolizar que, del mismo modo en que una bicicleta puede restaurarse y recuperarse, una persona puede volver a vivir plenamente gracias al regalo de la donación de un órgano.

“Como compañía estamos convencidos de que nuestro rol no se limita a la producción de litio para la transición energética, sino también a contribuir a transformar positivamente la vida de las personas y comunidades. Con esta alianza queremos abrir un espacio de reflexión que incentive a los chilenos a ser parte activa en una causa que salva vidas, a través de un mensaje claro: así como una bicicleta puede tener una segunda vida, un ser humano también puede recibir una nueva oportunidad a través de la donación de órganos”, señaló María Ignacia López, gerenta de Asuntos Corporativos de SQM Litio.



Desde la Fundación Cambiemos la Historia, su presidente, Álvaro Becerra, destacó que este tipo de colaboraciones permiten innovar en la forma de sensibilizar a la ciudadanía. “El trabajo colaborativo y articulado puede salvar vidas, y en ese sentido, la conversación e información – como la que hemos hecho a través del insumo de estas cápsulas – es necesaria para que sigamos concientizando sobre la importancia de la donación y el trasplante de órganos, tal como lo hemos venido haciendo desde hace una década. Estamos agradecidos de SQM Litio y esta oportunidad que nos permite poder ampliar nuestro trabajo, y mostrar a través de casos reales que, gracias a la profunda solidaridad en un momento tan duro, han dado una oportunidad de vida a otra persona”.

Para conocer más sobre el proyecto “Bike for Life”, pueden ingresar a las RRSS de SQM Litio o en el sitio web de Fundación Cambiemos La Historia