Miradas Compartidas Awards 2025: seis empresas chilenas fueron reconocidas por su compromiso con la inclusión de personas con discapacidad

Durante la ceremonia, la Fundación Miradas Compartidas distinguió a SQM Litio, SIGMA, Indumotora, Sportlife, Compañía Minera Lomas Bayas y SQM Yodo Nutrición Vegetal, como las ganadoras de la primera edición del certamen, que buscó destacar a las organizaciones que promueven una cultura laboral verdaderamente inclusiva.

Un reconocimiento que impulsa a ir más allá del cumplimiento y generar impacto real en los entornos laborales y sociales. CEDIDA.

Con una ceremonia que congregó a empresas y organismos públicos de todo el país, se llevó a cabo la primera edición de los Miradas Compartidas Awards 2025, premiación organizada por la Fundación que lleva el mismo nombre y que reconoce a las compañías que han ido más allá del cumplimiento de la Ley 21.015, impulsando una transformación real en la inclusión laboral de personas con discapacidad. En esta oportunidad, fueron más de 45 empresas las que postularon, siendo seis las destacadas en las distintas categorías.

“Tras muchos años de trabajo, comprendimos que existen muchas compañías que no solo cumplen con lo que exige la Ley, sino que van mucho más allá. Por eso, consideramos imprescindible reconocer a aquéllas que no se conforman con lo mínimo. Cumplir con la normativa es apenas el punto de partida; estas empresas han demostrado que es posible fomentar una cultura laboral inclusiva, capaz de transformar positivamente a sus equipos, sus comunidades y, en definitiva, al país entero”, sostuvo Felipe Olavarría, fundador y gerente general de Fundación Miradas Compartidas.



Los galardones se entregaron en siete categorías y reflejan distintas dimensiones de la inclusión corporativa:

Vinculación con el Entorno : SQM Litio (trabajo sostenido en la generación de oportunidades reales y su impacto en las comunidades donde opera).

: SQM Litio (trabajo sostenido en la generación de oportunidades reales y su impacto en las comunidades donde opera). Liderazgo Inclusivo: SQM Litio (destaca la promoción de una cultura de liderazgo basada en la empatía, la equidad y el respeto a la diversidad, impulsando decisiones estratégicas que integran la inclusión como valor organizacional).

SQM Litio (destaca la promoción de una cultura de liderazgo basada en la empatía, la equidad y el respeto a la diversidad, impulsando decisiones estratégicas que integran la inclusión como valor organizacional). Espíritu Miradas Compartidas: SQM Yodo Nutrición Vegetal, (representar todos los valores de la fundación y compartir al 100% el propósito de Miradas Compartidas).

SQM Yodo Nutrición Vegetal, (representar todos los valores de la fundación y compartir al 100% el propósito de Miradas Compartidas). Gestión Inclusiva : SIGMA (reconoce políticas, procesos y estructuras internas que aseguran la inclusión efectiva de personas con discapacidad dentro de la organización).

: SIGMA (reconoce políticas, procesos y estructuras internas que aseguran la inclusión efectiva de personas con discapacidad dentro de la organización). Innovación: Indumotora (implementar soluciones tecnológicas y prácticas inclusivas dentro de su estructura organizacional).

Indumotora (implementar soluciones tecnológicas y prácticas inclusivas dentro de su estructura organizacional). Capacitación y Formación en Inclusión: Sportlife (compromiso en la creación de programas de aprendizaje orientados a la equidad).

Sportlife (compromiso en la creación de programas de aprendizaje orientados a la equidad). Comunicación Inclusiva: Compañía Minera Lomas Bayas (visibilizar la diversidad y promover un relato coherente con los valores de inclusión).

“Hoy ser una empresa inclusiva tiene un tremendo valor competitivo frente a las que no lo son. Queremos que los “Miradas Compartidas Awards” se transformen en una instancia donde las empresas se sientan reconocidas, y valoradas por la tremenda “pega” que llevan haciendo en silencio desde que se implementó la Ley de Inclusión Laboral”, agregó Olavarría.



CEDIDA.

Por su parte, la subgerente de Atracción de Talento y Diversidad de SQM Litio, Bárbara Blümel, aseguró que “creemos firmemente que la inclusión no es solo una meta, sino una manera de hacer bien las cosas. Nos enorgullece que este trabajo sostenido sea reconocido, porque detrás de cada iniciativa hay equipos comprometidos que buscan generar oportunidades reales y ento

os laborales donde todas las personas puedan desarrollarse plenamente.”



El evento, que reunió a las primeras líneas de las empresas más importantes del país, representantes del sector público y actores clave del ámbito social, marcó un hito en la promoción de la inclusión laboral en Chile, instalando un nuevo estándar para el mundo corporativo. Los Miradas Compartidas Awards 2025 no solo reconocieron a las empresas líderes en la materia, sino que también se consolidaron como una plataforma de inspiración para seguir construyendo una sociedad más equitativa y con oportunidades reales para todos.