Apple se mete en la carrera de la inteligencia artificial: Gemini de Google será parte de Siri a partir de 2026

La IA de Google operará con una versión privada para la compañía de la manzana, de tal manera resguardar la información de los usuarios.

Apple ha dado un paso decisivo en su estrategia de inteligencia artificial al alcanzar un acuerdo con Google para integrar un modelo personalizado de Gemini en la próxima versión de Siri. Según Bloomberg, la compañía de Cupertino optará por una solución que “funcionará en servidores propios“, reforzando así su compromiso con la privacidad y la autonomía tecnológica.

El lanzamiento de esta nueva Siri está previsto para la primavera de 2026, junto con futuras actualizaciones de iOS y otros productos clave.

El pacto con Google contempla el desarrollo de una versión privada de Gemini, la inteligencia artificial del gigante de Mountain View. Apple pagará a Google por un modelo exclusivo que operará únicamente en su infraestructura, lo que le permitirá ofrecer búsquedas avanzadas y funciones potenciadas por IA sin depender directamente de los servicios del buscador. El medio CNET afirmó que “Apple no resaltará la participación de Google en su marketing”, una decisión que busca mantener la coherencia con su imagen de independencia tecnológica.

Uno de los aspectos centrales del acuerdo es el manejo de los datos. El citado medio explicó que esta versión de Gemini para Apple garantizará que la información de los usuarios permanezca bajo su control y no se transfiera a terceros. Al mismo tiempo, los modelos propios de la compañía seguirán ejecutándose en los dispositivos para tareas personales, reservando el uso de Gemini para operaciones más complejas.

Esta arquitectura híbrida responde al creciente interés de los consumidores por la protección de su privacidad y consolida la posición de Apple como referente en esa materia. Con la integración de Gemini, la empresa busca ponerse al día en el terreno de la inteligencia artificial, donde había sido percibida como rezagada frente a competidores como OpenAI o Microsoft.

De acuerdo con Bloomberg, el movimiento marca “un punto de inflexión” en la estrategia de innovación de Apple. En el año de su 50 aniversario, Apple aspira a redefinir la experiencia del usuario mediante una IA más contextual, conversacional y profundamente integrada en su ecosistema. Más que una actualización de Siri, se trata de una apuesta por convertir la inteligencia artificial en el nuevo motor de su futuro.