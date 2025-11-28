Trabajadores cuidando trabajadores: la plataforma Achs que transforma los Comités Paritarios

Con más de mil comités y más de 11 mil integrantes inscritos, la nueva plataforma digital moderniza un proceso históricamente manual, fortalece la participación de los trabajadores y permite a las empresas gestionar la prevención de forma más simple, trazable y alineada a la normativa.

La Achs sabe que en el corazón de la prevención están los Comités Paritarios: equipos de trabajadoras y trabajadores que dedican tiempo y compromiso para cuidar activa y conscientemente a sus propios compañeros. Ese valor, que frecuentemente suele pasar desapercibido, es el que la Achs quiso potenciar al crear una plataforma que moderniza por completo su funcionamiento.

La digitalización está transformando la manera en que las organizaciones gestionan sus procesos, permitiendo mayor trazabilidad, rapidez y decisiones basadas en datos confiables. Con esta nueva plataforma, la Achs busca ayudar a las empresas para que puedan acceder a información centralizada, visualizar responsabilidades y contar con evidencias claras en caso de fiscalización.

“Nuestro compromiso es hacer más simple y fácil la prevención en Chile, con soluciones tecnológicas que amplifiquen el impacto de quienes trabajan por la seguridad de sus compañeros. Trabajamos día a día para hacer de Chile el país que mejor cuida a sus trabajadores, y desde ese propósito nace esta plataforma” afirma Rodrigo de la Calle, Gerente Divisional de Prevención y Desarrollo Comercial de la Achs.



La plataforma también busca impulsar una participación más amplia: cada miembro puede ver indicadores y sus actividades asignadas, recibir recordatorios claves y aportar directamente a la gestión, fortaleciendo la corresponsabilidad que define a los comités.

Más de mil comités y más de 11 mil integrantes se han sumado en solo seis meses, lo que demuestra una adopción rápida y un interés creciente por herramientas simples, modernas y efectivas.

“Desde la Achs, estamos mode

izando un proceso históricamente manual para que las empresas gestionen la prevención de forma simple, clara y alineada a la normativa” declaró Rodrigo de la Calle, explicando que “facilitar los procesos y sus labores a los trabajadores es otra forma de cuidarlos”.

