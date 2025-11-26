La Achs impulsa jornada para abordar el nuevo escenario regulatorio de cumplimiento para fortalecer los gobiernos corporativos

Más de 100 asistentes participaron del encuentro organizado por la Achs para analizar los cambios que están redefiniendo la gestión responsable en el país, marcados por las nuevas leyes de ciberseguridad, protección de datos y delitos económicos.

Una instancia clave para entender cómo las nuevas normas de ciberseguridad, protección de datos y delitos económicos están transformando la gestión responsable en Chile. CEDIDA.

Chile atraviesa un proceso de actualización normativa que eleva los estándares de seguridad digital, privacidad y transparencia corporativa. En este contexto, la Achs realizó su primera Jornada de Cumplimiento Normativo, una instancia orientada a comprender las nuevas exigencias y fortalecer la estrategia institucional de gestión de riesgos y responsabilidad corporativa.

Para la gerente de la División de Control de Gestión y Cumplimiento de la Achs, Thais Muñoz, el desafío en “el cumplimiento normativo no solo implica nuevas obligaciones, sino una forma distinta de entender la seguridad y la gestión de la información. En la Achs, donde trabajamos con datos sensibles de trabajadores y pacientes, su correcta protección es esencial para resguardar nuestro activo más valioso: la confianza”, afirmó.



La jornada contó con la participación de Daniel Álvarez, director de la Agencia Nacional de Ciberseguridad; Marcelo Drago, presidente de la Asociación de Profesionales en Protección de Datos Personales; y Carlos Gajardo, codirector académico del Diplomado en Derecho Penal Económico de la Universidad Adolfo Ibáñez.

Sus miradas permitieron conectar los cambios regulatorios con los desafíos reales que enfrentan las organizaciones, aportando claridad sobre los estándares que marcarán la ciberseguridad, la protección de datos y la integridad corporativa en los próximos años.

Cumplimiento como herramienta estratégica

Desde la perspectiva institucional, estos cambios son una oportunidad para seguir fortaleciendo la gestión de riesgos y la cultura ética.

“Más que adapta

os a nuevas leyes, el desafío es anticipa

os. El cumplimiento normativoes una herramienta estratégica que protege la reputación, mejora la gestión y consolida la confianza de trabajadores y empresas adheridas”, afirmó Jorge Salazar, subgerente de Riesgos y Cumplimiento de la Achs.



El diálogo se profundizó en un conversatorio con Sebastián Orellana, subgerente de Cumplimiento de la Achs; Cristóbal Cuadra, gerente de la División de Asuntos Jurídicos y Corporativos de la Achs; y el propio Carlos Gajardo. El panel coincidió en que el cumplimiento y la prevención de delitos debe entenderse como un elemento estructural de liderazgo, sostenibilidad y buena gestión, especialmente en grandes instituciones con presencia a nivel nacional que atienden a millones de personas.

Un compromiso que proyecta futuro

Con esta jornada, la Achs reafirma su compromiso con una gestión del seguro laboral moderna, ética y basada en las mejores prácticas de gobierno corporativo entendiendo que el cumplimiento normativo es parte del cuidado que la institución entrega al país. La conclusión fue clara: proteger la información, fortalecer la integridad, prevenir delitos y anticiparse a los riesgos es una forma concreta de construir confianza y aportar al bienestar de Chile.