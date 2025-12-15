Por segundo año consecutivo, Entel recibe premio regional por impacto social y sostenible en telecomunicaciones

La empresa de tecnología y telecomunicaciones fue destacada por la ejecución de su innovador proyecto Fondo 55+, que busca promover habilidades digitales en personas de entre 55 y 70 años.

Conecta LATAM 2025 fue realizado en Panamá. CEDIDA.

Por segundo año consecutivo, la empresa de tecnología y telecomunicaciones Entel fue distinguida en los Conecta LATAM Awards como “La mejor iniciativa de impacto social y sostenibilidad en telecomunicaciones 2025 de Latinoamérica y el Caribe”, consolidando su liderazgo regional en acciones con foco social.

El reconocimiento fue otorgado por la ejecución del Fondo 55+ de Entel, cuyo objetivo principal es promover habilidades digitales en personas de entre 55 y 70 años, iniciativa que a la fecha ha beneficiado a más de 6.600 personas mayores en más de 70 comunas de Chile.

CEDIDA.

“Nos enorgullece recibir este reconocimiento, ya que reafirma nuestro compromiso con la inclusión digital, la sostenibilidad y especialmente el bienestar de las personas mayores. El cambio demográfico ya es una realidad: en Chile, un 25% de la población tendrá más de 65 años en 2050. Por esta razón en Entel buscamos que este segmento tenga las mismas oportunidades que cualquier otra generación para aprender, emprender y participar en su comunidad a través de la tecnología”, explicó la gerenta de Sostenibilidad y Comunicaciones de Entel, Francisca Florenzano.



Este premio, se entregó en el marco del encuentro Conecta LATAM 2025, uno de los eventos más relevantes del sector de las telecomunicaciones en la región, que se llevó a cabo en Panamá. El galardón reconoce al operador o proveedor que mejor ejemplifica la sostenibilidad mediante iniciativas que reducen los residuos y el consumo energético, además de generar un impacto social positivo. La categoría, en particular, destaca proyectos que promueven las mejores prácticas y aportan de manera concreta al desarrollo de la industria.

“Es gratificante ver que la decisión que tomamos como compañía de definir una hoja de ruta y acciones concretas para este grupo de interés particular va dejando huellas no solo en Chile, sino que también a nivel latinoamericano”, expresó Florenzano.



Esto, ya que este reconocimiento se suma al obtenido por la empresa en 2024, cuando fue premiada por su proyecto de “Apagado de la red 2G”, una iniciativa pionera que permitió acelerar la modernización tecnológica y facilitar la migración de miles de usuarios a tecnologías más seguras y sostenibles.