UCN y SQM Litio lanzan el primer Diplomado de Hidrogeología Aplicada a Salares

La iniciativa inédita en Chile y Latinoamérica busca formar especialistas capaces de comprender y gestionar sosteniblemente los salares del norte del país, integrando ciencia, tecnología y experiencia aplicada.

UCN y SQM Litio lanzan el primer diplomado en hidrogeología de salares, formando especialistas para gestionar sosteniblemente los recursos del norte de Chile. CEDIDA.

La Universidad Católica del Norte (UCN), a través del CEITSAZA, y SQM Litio realizaron el lanzamiento de la primera versión del Diplomado de Hidrogeología Aplicada a Salares, un programa pionero que responde a la creciente necesidad de profesionales especializados en comprender sistemas salinos complejos y altamente sensibles. El diplomado se impartirá en modalidad online sincrónica, contará con 30 cupos y reunirá a docentes nacionales e internacionales.

Germana González, subgerenta de Asuntos Públicos y Valor Compartido de SQM Litio, destacó el sentido estratégico de esta alianza. “Abrir nuestra institución al conocimiento compartido con la universidad es clave para los desafíos del territorio. Esta colaboración permitirá socializar información relevante del Salar de Atacama y formar nuevos profesionales desde la región”, afirmó.



Añadió que la gestión del recurso hídrico exige ciencia aplicada y evidencia sólida. “Este diplomado refuerza el desarrollo de capital humano local, contribuyendo a que Antofagasta lidere la formación de los profesionales que demandará la nueva industria del país”.

El diplomado aborda la hidrogeología de salares desde una perspectiva integral, combinando geología, hidroquímica, captaciones, exploración geofísica y modelación numérica densidad-dependiente. Incluye talleres con software, además de un proyecto final con datos reales de un salar del norte de Chile.

Enfoque en innovación y sostenibilidad

Para Christian Herrera, director de CEITSAZA, la relevancia del programa es evidente. “Es el primer diplomado de estas características en Latinoamérica. La hidrogeología de salares es un campo muy específico y ocurre prácticamente sólo en el norte de Chile. Era fundamental crear una formación desde el territorio”, aseguró. La modalidad online permitirá la participación de profesionales de Chile, Argentina, Bolivia y otros países con desafíos similares.

Carolina Rojas, decana de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Geológicas, subrayó que existe un déficit importante de profesionales especializados. “Es contradictorio que, teniendo aquí los principales salares, existiera tan poca formación en esta área. Este diplomado viene a cerrar esa brecha y a aportar capital humano capaz de enfrentar desafíos productivos y ambientales”.

El programa se sustenta en la experiencia acumulada en el Salar de Atacama, integrada a la base científica de CEITSAZA. Así lo explicó el investigador y coordinador Javier Urrutia: “La alianza academia–industria permite transmitir no solo teoría, sino décadas de aprendizaje real. Las metodologías usadas en los salares han evolucionado con ensayo y error, y ese conocimiento acumulado es un valor incalculable para las nuevas generaciones”.



El cierre de la ceremonia estuvo a cargo de Bárbara Blumel, subgerenta de Atracción de Talento y Diversidad de SQM Litio. “Para nosotros es clave desarrollar talento especializado desde Antofagasta. La hidrogeología es una disciplina escasa en Chile, pero fundamental para la sostenibilidad de la industria. Este diplomado nos permite formar nuevos profesionales y aportar al desarrollo de la región y del país”, finalizó.