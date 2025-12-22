Pacto Global Chile distingue a Aclara por su aporte al empleo y proveedores locales

La compañía de innovación minera de tierras raras fue galardonada en la categoría Derechos Humanos de los Premios CONECTA 2025, destacando su contribución al empleo local, la equidad de género y el fortalecimiento de encadenamientos productivos en la Región del Biobío.

El modelo impulsa empleo, equidad de género y desarrollo productivo, fortaleciendo el tejido económico regional desde los territorios. CEDIDA.

Aclara, empresa de tecnología y producción de tierras raras, fue reconocida recientemente en los Premios CONECTA 2025 de Pacto Global Red Chile de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), al obtener el tercer lugar en la categoría Derechos Humanos por su iniciativa Red de Proveedores Locales, destacada por su contribución al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

La ceremonia de premiación se realizó en el Centro de Convenciones de SOFOFA y contó con la presencia de autoridades, además de representantes del sector privado, de la sociedad civil y de las Naciones Unidas en Chile. En esta edición, 150 iniciativas postuladas por 65 empresas fueron evaluadas por un jurado experto por su contribución al desarrollo sostenible desde los territorios. Junto con Aclara, otras empresas de la región como Essbio y Pescadores Industriales del Biobío también fueron reconocidas por sus iniciativas.

CEDIDA.

La Red de Proveedores Locales de Aclara integra a pymes y emprendedores del Biobío a la cadena de valor de la emergente industria de tierras raras, promoviendo empleo local, inclusión, desarrollo productivo y alianzas sostenibles. Desde 2024, la iniciativa ha incorporado a más de 300 proveedores regionales, de los cuales 55 corresponden a la comuna de Penco, conformando un ecosistema compuesto en un 95% por pymes, con más del 40% lideradas por mujeres.

Con presencia en 20 comunas, la iniciativa de Aclara ha sumado al fortalecimiento del tejido empresarial y laboral de la región, impulsando empleo e innovación, consolidando alianzas con organizaciones especializadas y generando a la fecha más de 800 empleos indirectos. A futuro, se estima que el proyecto de tierras raras de Aclara generará aproximadamente 2.200 empleos directos e indirectos, priorizando la contratación de trabajadores y proveedores de Penco y el Biobío.

Nelson Donoso, gerente general de Aclara, señaló que “este reconocimiento reafirma nuestra convicción de que la minería del futuro debe construirse junto a las comunidades y con un compromiso profundo por el desarrollo territorial. Nuestra Red de Proveedores Locales demuestra que es posible crear una industria estratégica para la descarbonización global mientras impulsamos empleo, competitividad local y oportunidades reales para las pymes y emprendedores del Biobío. Nos enorgullece avanzar en una cadena de valor de tierras raras que genera beneficios concretos y sostenibles para la región”.



Por su parte, Margarita Ducci, directora ejecutiva de Pacto Global Red Chile, destacó que la iniciativa de Aclara “muestra cómo la integración de proveedores locales puede transformarse en una herramienta potente de desarrollo humano y productivo. La Red de Proveedores Locales es un ejemplo de cómo las empresas pueden contribuir simultáneamente al crecimiento económico, la igualdad de género y el fortalecimiento de alianzas que movilizan capacidades en los territorios”.

Un componente clave de esta iniciativa es la alianza de Aclara con ComeS, empresa especializada en cadenas de suministro sostenibles, que apoya el fortalecimiento de capacidades de las pymes locales. Camila Gutiérrez, CEO de ComeS, afirmó que “el trabajo de Aclara demuestra que cuando la sostenibilidad se integra de forma consistente en el diseño de una cadena de suministro, los resultados son tangibles para los territorios”.

Cabe destacar, que este reconocimiento se suma al obtenido por Aclara en los premios CONECTA 2024, cuando la compañía fue destacada por su innovación en gestión sostenible del agua por su proceso de Cosecha Circular de Minerales, que opera con aguas 100% recicladas y recircula el 95% del recurso hídrico usado en sus operaciones. Esto se suma a la renuncia voluntaria que hizo la compañía a principios de diciembre de todos sus derechos de agua en la Provincia de Concepción, lo que refuerza su compromiso con las comunidades locales y la transición energética justa.