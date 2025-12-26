Estudio clínico en Estados Unidos logra frenar el Alzheimer: cómo se consiguió el avance

Con la enfermedad sin una cura definitiva, el estudio apuntó a detectar las etapas iniciales de la patología neurodegenerativa.

Un reciente estudio científico publicado en la revista Alzheimer’s & Dementia entregó resultados alentadores en la búsqueda de tratamientos más efectivos contra el Alzheimer: un fármaco experimental logró detener el desarrollo de la enfermedad incluso antes de que se manifestaran sus síntomas. Esto abre nuevos caminos para enfrentar esta patología neurodegenerativa en sus etapas iniciales.

A nivel mundial, se estima que alrededor de 57 millones de personas viven con algún tipo de demencia. De ese total, entre el 60% y el 70% de los casos corresponde a Alzheimer. Pese a los avances en su comprensión, la enfermedad sigue sin una cura definitiva. Bajo ese escenario, la comunidad científica a enfocarse cada vez más en la detección precoz y en intervenciones tempranas.

El estudio fue desarrollado por un equipo de científicos de la Universidad Northwestern, en Estados Unidos, quienes evaluaron el fármaco denominado NU-9. Según los resultados, el medicamento logró reducir de forma significativa los oligómeros beta-amiloide en el cerebro, moléculas proteicas tóxicas estrechamente asociadas al Alzheimer.

Paralelamente, el tratamiento permitió mantener estables a los astrocitos, células que cumplen funciones de soporte cerebral y que, al volverse reactivas, liberan moléculas inflamatorias que aceleran la neurodegeneración.

Las mejoras detectadas en el estudio sobre el Alzheimer

Las mejoras se observaron en distintas regiones del cerebro, lo que indica que el NU-9 tendría un efecto antiinflamatorio generalizado. De acuerdo con los investigadores, el fármaco fue administrado mucho antes de que aparecieran síntomas como la pérdida de memoria. Esto se debe a que cuando estas señales se hacen evidentes, la patología ya se encuentra avanzada.

Para explicar este enfoque, el equipo comparó el tratamiento temprano del Alzheimer con el control del colesterol. Así como un examen de sangre permite detectar niveles elevados y prevenir enfermedades cardiovasculares, los científicos esperan que en el futuro pueda desarrollarse un test sanguíneo capaz de identificar un biomarcador que predisponga al Alzheimer y permita tratarlo con NU-9.

“Estos resultados son impresionantes”, afirmó William Klein, académico de neurobiología en Weinberg. “NU-9 tuvo un efecto extraordinario en la astrogliosis reactiva, que es la esencia de la neuroinflamación y está relacionada con la etapa inicial de la enfermedad”.

La investigación se realizó en un modelo experimental con ratones, que recibieron una dosis oral del fármaco durante 60 días. Según informó la universidad, el equipo científico continúa probando el NU-9 en otros modelos para profundizar en su eficacia y en sus efectos a corto y largo plazo.