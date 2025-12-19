Qué se sabe del primer caso de influenza A(H3N2) en el país

La autoridad sanitaria destacó el correcto funcionamiento del sistema de vigilancia tras la detección de la enfermedad en tierras nacionales.

El Ministerio de Salud confirmó que la influenza A(H3N2) ya llegó a nuestro país tras detectarse el primer caso contagiado con la la variante K.

El seremi de Salud (s), Gustavo Rojas Medina, destacó, con información de la Secretaría Regional Ministerial de Salud de Ñuble, que esto “evidencia el correcto funcionamiento de los mecanismos de vigilancia, los cuales permiten identificar de manera oportuna nuevas variantes virales, analizar su comportamiento y adoptar decisiones informadas para proteger la salud de la población”.

En cuanto al paciente que se convirtió en el primer caso de influenza A(H3N2) en el país, la autoridad sanitaria precisó que “se encuentra en buen estado de salud, sin presentar complicaciones asociadas al virus“. Incluso, ni siquiera estaría hospitalizado.

Tras darse a conocer la noticia de la llegada de la variante K de la enfermedad, el seremi reforzó el llamado “a completar el esquema de vacunación contra la influenza, especialmente en los grupos de mayor riesgo como adultos de 65 años y más, embarazadas, personas con enfermedades crónicas, niños entre seis meses y cinco años, y trabajadores de la salud. La vacunación sigue siendo la herramienta más efectiva para prevenir enfermedad grave, hospitalización o muerte por influenza”.

“Solicitamos mantener las medidas preventivas de autocuidado como el lavado frecuente de manos con agua y jabón, cubrir boca y nariz al toser o estornudar, usar mascarilla en caso de síntomas respiratorios, evitar lugares con alta aglomeración de personas, ventilar frecuentemente espacios cerrados, realizar limpieza y desinfección de superficies, y consultar oportunamente ante síntomas de gravedad haciendo un buen uso de la red asistencial”, cerró.