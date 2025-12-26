Prevención, innovación y evidencia marcan seminario de salud y seguridad laboral

En el encuentro, organizado por la SUSESO junto a las mutualidades, se presentaron los mejores estudios del Fondo de Investigación e Innovación, abordando temáticas clave para una gestión preventiva alineada a los desafíos del mundo del trabajo.

Organizado por la SUSESO, el encuentro reunió a expertos del mundo académico y técnico para presentar investigaciones aplicadas que fortalecen la gestión preventiva y responden a los desafíos actuales del trabajo. CEDIDA.

Gestión preventiva y cultura de seguridad, salud ocupacional, riesgos psicosociales, promoción de la salud y desafíos emergentes asociados a la innovación tecnológica y al cambio climático fueron algunos de los temas abordados en el Seminario de Investigación e Innovación en Salud y Seguridad Laboral, organizado por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) en conjunto con Achs, la Mutual de Seguridad, el Instituto de Salud Laboral y el Organismo de Seguridad y Salud del Trabajo (IST).

El encuentro tuvo como objetivo fortalecer el intercambio de conocimiento y la reflexión técnica en materias clave para la prevención de riesgos laborales, así como dar a conocer los avances del Fondo de Investigación e Innovación y las oportunidades que este ofrece para el desarrollo de investigación aplicada en seguridad y salud en el trabajo.

La jornada contó con la participación de la superintendenta de Seguridad Social, Andrea Soto, además de representantes del mundo académico, mutualidades y equipos técnicos, quienes conocieron los 12 mejores estudios presentados durante este 2025.

Respecto de esta iniciativa, la directora de Estudios de la Achs, Isabel Contrucci, destacó que “muestra cómo el trabajo conjunto con distintos actores, en este caso desde la academia, permite abordar de manera más pertinente los desafíos del mundo del trabajo, logrando que la evidencia y los datos se traduzcan en mejores condiciones de cuidado y espacios más seguros para las y los trabajadores”.



Liderazgo en seguridad

En este contexto, durante el encuentro se relevaron tres investigaciones que fueron apoyadas por la Achs como parte de este fondo. La primera, liderada por la académica de la Universidad Andrés Bello, María Elisa León, busca orientar a las organizaciones respecto de cómo integrar la perspectiva de género en la implementación de la seguridad y salud laboral, entregando una guía práctica que les permita autoevaluar su gestión y definir mejoras basadas en evidencia.

Asimismo, se presentó la investigación desarrollada por Eugenio Reyes, coordinador del Banco de Sangre del Hospital del Trabajador Achs Salud, enfocada en mejorar el proceso de donación de sangre en este establecimiento a través del desarrollo de un protocolo preventivo que mejore la experiencia de los usuarios y reduzca posibles efectos adversos en los donantes.

Finalmente, destacó también el proyecto de innovación liderado por Konrad Godoy, desarrollado en conjunto con Lipigas, cuyo objetivo es reducir el esfuerzo físico asociado al movimiento de cilindros de gas. De esta manera, la iniciativa integra problemáticas de un sector específico de la industria con un enfoque centrado en el usuario, buscando una solución ergonómica, eficiente y comercialmente factible para trabajadores y empresas.