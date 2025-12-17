ACHS celebra 37 años promoviendo la diversidad laboral con el Premio Inclusión 2025

La organización reconoció este año a organizaciones y personas que impulsan prácticas de inclusión y reintegro laboral en el país.

En casi cuatro décadas ya son más de 300 entidades y numerosas historias de superación a lo largo del país que han formado parte del Premio Inclusión Achs. Este reconocimiento, que este año vivió su 37° versión, sigue consolidándose como una de las iniciativas más relevantes del país para destacar la inclusión laboral, la equidad y la construcción de entornos de trabajo seguros y libres de discriminación.

El objetivo de esta premiación es visibilizar y reconocer a aquellas organizaciones y personas que impulsan transformaciones significativas para avanzar hacia culturas laborales más diversas y humanas, buscando generar un impacto en el bienestar y la seguridad de las y los trabajadores respetando la diversidad de quienes forman parte de sus equipos.

La ceremonia de premiación de la edición 2025 se realizó en diciembre, mes de la inclusión, en el Centro Achs de Las Condes, donde representantes del mundo público y privado se reunieron en una jornada marcada por el reconocimiento al esfuerzo, la innovación y el compromiso con la inclusión laboral de personas con discapacidad con participantes como el presidente del Directorio de la ACHS, Lorenzo Gazmuri; el gerente general, Juan Luis Moreno; y la superintendenta de Seguridad Social, Andrea Soto.

“Hace más de 65 años, la Achs es pionera en rehabilitación y reintegro laboral en Chile. Este premio vuelve a recorda

os que cuidar no es solo prevenir: es acompañar, rehabilitar y abrir caminos para que el talento de cada persona encuentre su lugar. Las empresas e instituciones que reconocimos hoy demuestran que la inclusión se construye con hechos y que un accidente o una discapacidad pueden transformarse en una nueva oportunidad cuando trabajamos juntos”, afirmó Lorenzo Gazmuri.



Los ganadores 2025

Como cada año, el Premio Inclusión contó con cuatro categorías: pequeña, mediana, gran empresa y organismo público, a las que además se suman dos distinciones especiales.

En primera instancia, el Centro Inclusivo R (CIR) de Kyklos, responsable de integrar a 45 trabajadores con discapacidad en su plantilla, fue galardonado en la categoría de Mediana Empresa, reconociendo a este modelo de negocio que promueve la inclusión laboral e incorpora prácticas de sostenibilidad ambiental y economía circular.

En el ámbito de las grandes empresas, Dimak Ltda. fue reconocida por su trayectoria inclusiva desde 2003, mientras que la Municipalidad de Vilcún recibió el premio en la categoría de Organismo Público por su compromiso sostenido desde 1989 con la inclusión laboral.

En tanto, el premio en la categoría Reintegro del Trabajador Rehabilitado fue para Transportes Palomo y su colaborador Miguel Ángel Cárdenas, destacando la importancia del apoyo a los trabajadores en su proceso de rehabilitación tras un accidente laboral o enfermedad profesional.

Finalmente, el Premio Espíritu de Superación fue otorgado a Juan Cumian Manqui, quien tras sufrir la amputación bilateral de sus brazos mostró cómo logró reintegrarse a la vida laboral como asistente de personal en Recursos Humanos, y, además, lidera un emprendimiento junto a su padre.

Cada uno de los galardonados recibió una obra de arte creada por la artista Sol Guillón junto a pacientes del Taller de Rehabilitación del Hospital del Trabajador Achs Salud. Esta pieza simboliza el vínculo entre arte, recuperación y reconocimiento humano, otorgándole al premio un sentido adicional que trasciende lo institucional.