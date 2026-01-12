Estudiantes de la U. de Chile ganan el 5º Concurso Nacional de Emprendimiento Universitario Impacto Emprendedor

El proyecto que obtuvo el primer lugar fue BioRoute y sus integrantes realizarán un viaje a España enfocado en emprendimiento e innovación, entre otros premios. CEDIDA.

En las universidades se están gestando ideas al servicio de las personas, que provienen de estudiantes conectados con problemáticas reales. A ese impulso creativo apunta el Concurso Nacional de Emprendimiento Universitario Impacto Emprendedor organizado por la Universidad del Desarrollo (UDD) y Banco de Chile, a través de su programa Pymes para Chile, que este año celebró su quinta edición.

La iniciativa tiene por objetivo potenciar emprendimientos en etapas tempranas ideados por equipos de estudiantes universitarios de pre y postgrado, así como también de egresados, a través de la entrega de metodologías para emprender y financiamiento inicial para la validación de sus prototipos.

En su quinta versión, el Concurso Nacional de Emprendimiento Universitario desafió a los jóvenes a participar con proyectos que contribuyeran a mejorar la calidad de vida de las personas, el medio ambiente, el entorno y/o la cultura, ya sea a nivel local o global. En total, la convocatoria recibió 438 postulaciones de 689 jóvenes, pertenecientes a 36 instituciones de educación superior de todas las regiones del país.

Para llegar a la final, los participantes debieron pasar primeramente por una etapa de Preparación. Según su rendimiento en un video pitch, se seleccionaron 20 equipos que continuaron a la fase de Validación, donde se les desafió a definir un plan de trabajo, una propuesta de valor y un prototipo, con el apoyo de un mentor personalizado y un aporte monetario inicial de $200 mil. De este proceso resultaron los 10 finalistas, que atravesaron un proceso de aceleración durante una semana y recibieron $400 mil para gastos del proyecto, hasta llegar a la gran final.

Así, se aseguraron un cupo en el evento realizado este miércoles en el Hotel Marina del Sol en Concepción, donde compitieron por última vez para lograr alguno de los premios: un viaje de una semana a Barcelona, España, enfocado en emprendimiento e innovación, para todos los integrantes del equipo que obtuvo el primer lugar; además de un pase directo a un programa intensivo de cuatro meses en Acelera UDD y $3 millones, también para el equipo que logró el segundo puesto.

El equipo ganador fue BioRoute, de la Universidad de Chile (Región Metropolitana), con el proyecto que consiste en un recubrimiento comestible, antimicrobiano y con péptidos antimaduración, que se aplica a las frutas durante el proceso de lavado. Con esto, los emprendedores Bastián Olguín y Gonzalo Espinoza buscan dar solución a la pérdida de frutas por maduración anticipada, en el marco de la posición que goza Chile como quinto exportador mundial de estos alimentos.

De izquierda a derecha: Valentina Montenegro (UDD), junto a los ganadores del primer lugar Bastián Olguín y Gonzalo Espinoza y Winnie Darlic (Banco de Chile). CEDIDA.

“Lo consideramos un premio tremendo al esfuerzo, sobre todo, porque hemos trabajado mucho durante el semestre, e irá directo a financiar los pilotajes. Agradezco a los organizadores por haber puesto tanto foco en el modelo de negocio porque, sin importar la idea o el proyecto, la clave es el mercado, que es quien te evalúa y en el que no hay prejuicios: si ayudas a alguien solucionándole la vida, bajándole los costos y ahorrándole dinero, se te devuelve. Nosotros iremos a mostrarle al mercado nuestra solución y que nos digan si vale la pena”, comentó Bastián Olguín.



El segundo lugar fue para los estudiantes de la Universidad del Desarrollo Matías Gacitúa, María José Gómez, Dominique Dubois y Vicente Manríquez con su proyecto RIS. Basado en la economía circular, esta iniciativa produce agua limpia de forma natural y autónoma a través de destilación solar, utilizando vidrio de paneles fotovoltaicos para evaporar y condensar el agua. Además, aprovecha placas solares desechadas para alimentar su operación.

De izquierda a derecha: Matías Gacitúa y María José Gómez, quienes obtuvieron el segundo lugar. CEDIDA.

“Estamos muy contentos con el segundo lugar que ganamos. Sin duda, esto potenciará enormemente nuestro proyecto RIS. Con este premio, el objetivo es seguir iterando el prototipo, validar y hacer las pruebas de laboratorio, principalmente, para seguir avanzando con todo”, dijo María José Gómez.



Carlos Varela, director de Emprendimiento y Responsabilidad Pública de la Universidad del Desarrollo, valoró el concurso universitario Impacto Emprendedor como una “experiencia formativa que va mucho más allá de la competencia pues a través del emprendimiento, y más allá de querer desarrollar o no un nuevo negocio, los jóvenes cultivan habilidades clave para su futuro profesional como liderazgo, trabajo en equipo, pensamiento crítico y capacidad de resolver problemas reales. Este año reunimos cerca de 500 postulaciones de todas las regiones de Chile, lo que demuestra que existe un gran interés de los estudiantes y recién egresados por transformar sus ideas en proyectos reales cuando cuentan con apoyo y acompañamiento”.

Esteban Kemp, gerente de la División Marketing, Tecnología y Digital de Banco de Chile, añadió que “nos llena de orgullo haber participado en la quinta edición del Concurso Nacional de Emprendimiento Universitario Impacto Emprendedor, que organizamos junto a la Universidad del Desarrollo. Estos cinco años hablan del prestigio y madurez del certamen que tuvo su gran final en Concepción, en línea con nuestra vocación nacional y regional. Nuestras felicitaciones a los ganadores y todos los participantes, confiamos que esta experiencia y reconocimiento será clave, no solo para el desarrollo de sus iniciativas, sino también para su desarrollo profesional. Como Banco de Chile creemos que el emprendimiento a toda edad, pero especialmente en los más jóvenes, es clave para el desarrollo sostenible de nuestro país, por ello apoyamos esta y otras acciones para fomentar una cultura de innovación permanente, que motive a muchos más a contribuir con soluciones creativas a los desafíos que enfrentamos”.

