UNAB se adjudica 26 proyectos de investigación en concursos Fondecyt Iniciación y Fondecyt Postdoctorado 2026

Desde investigación biomédica y ciencias de la salud, hasta estudios en derecho, ingeniería y ciencias sociales, las iniciativas adjudicadas por la Universidad Andrés Bello reflejan una amplia diversidad disciplinar y temática, con proyectos que abordan desafíos científicos, sociales y tecnológicos de alto impacto.

La Universidad Andrés Bello (UNAB) se adjudicó 26 proyectos de investigación en dos concursos del Fondo Nacional de Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondecyt) correspondiente al 2026.

En el concurso Fondecyt Iniciación, UNAB se adjudicó 15 proyectos, ubicándose en el séptimo lugar entre las universidades nacionales con mayor número de proyectos adjudicados; mientras que en el concurso Fondecyt Postdoctorado, UNAB obtuvo 11 iniciativas, ocupando el sexto lugar a nivel nacional.

“Estos resultados reflejan un trabajo sostenido de la Universidad Andrés Bello por apoyar el desarrollo de investigación en etapas tempranas de la carrera académica y en una diversidad de disciplinas”, señaló Alejandra Vidales, directora general de Investigación de UNAB.



“La adjudicación en los Fondecyt Iniciación y Postdoctorado da cuenta de la calidad de las propuestas presentadas y del compromiso institucional que tenemos por generar condiciones que permitan desarrollar investigación competitiva, con impacto científico y formativo”, agregó.

Durante más de 40 años, Fondecyt ha sido el fondo con mayor presencia en el financiamiento de investigación en Chile, exigiendo altos estándares en la evaluación de sus proyectos

Resultados UNAB en Fondecyt Iniciación

Siendo uno de los concursos más prestigiosos y competitivos del sistema científico chileno, el Fondecyt Iniciación constituye un hito en la trayectoria de investigadores e investigadoras en etapa temprana, ya que este financiamiento les entrega una oportunidad para liderar -muchas veces por primera vez- sus propias líneas de investigación. Asimismo, les permite proyectar su desarrollo dentro del sistema nacional de investigación.

En esta convocatoria, dirigida a investigadores/as que hayan obtenido el grado de doctor/a en los últimos 10 años, UNAB se adjudicó 15 proyectos provenientes de las facultades de Medicina (3), Enfermería (3), Ciencias de la Rehabilitación (3), Derecho (2), Ingeniería (2) Educación y Ciencias Sociales (1), y Odontología (1).

En el ámbito de la salud, los proyectos adjudicados reflejan una amplia diversidad temática, que va desde investigaciones en biomedicina y neurociencias, orientadas a comprender mecanismos moleculares asociados al cáncer, la esquizofrenia y la memoria, hasta ensayos clínicos y estudios aplicados que evalúan intervenciones para mejorar la función física, la salud oral, la capacidad respiratoria y la calidad de vida en distintas etapas de la vida. A ello se suman investigaciones desde la enfermería y la salud pública, que abordan el razonamiento clínico y los determinantes sociales de la salud, incorporando factores como género, trabajo y migración.

Desde el ámbito del derecho y las ciencias sociales, los proyectos analizan problemáticas jurídicas contemporáneas y fenómenos sociales complejos, a lo que se suman proyectos de ingeniería que abordan desafíos tecnológicos vinculados al litio y a la producción de hidrógeno verde.

En conjunto, estas investigaciones reflejan la capacidad de UNAB para generar conocimiento desde múltiples disciplinas y fuertemente vinculados a los desafíos actuales de la sociedad.

Cabe destacar que un tercio de los proyectos adjudicados se desarrolla en las sedes regionales de Viña del Mar y Concepción, fortaleciendo la investigación a nivel territorial.

Los investigadores UNAB que se adjudicaron este concurso son:

Deborah De Oliveira, Facultad de Enfermería, Viña del Mar

René Martínez, Facultad de Odontología, Viña del Mar

Andrea Pinto, Facultad de Derecho, Viña del Mar

Marcelo Tuesta, Facultad de Ciencias de la Rehabilitación, Viña del mar

Boris Fiegelist, Facultad de Derecho, Concepción

Paz Chepo, Facultad de Enfermería, Santiago

Felipe Díaz, Facultad de Enfermería, Santiago

Daniela Ebner, Facultad de Ciencias de la Rehabilitación, Santiago

Claudia Miranda, Facultad de Ciencias de la Rehabilitación, Santiago

Hugo Sepúlveda, Facultad de Medicina, Santiago

Sebastián Arredondo, Facultad de Ciencias de la Vida, Santiago

Barbara Casas, Facultad de Ciencias de la Vida, Santiago

Catalina González, Facultad de Ingeniería, Santiago

Farzaneh Khorram, Facultad de Ingeniería, Santiago

Laura Gentilezza, Facultad de Educación y Ciencias Sociales, Santiago

Resultados UNAB en Fondecyt Postdoctorado

En el concurso Fondecyt Postdoctorado, dirigido a investigadores/as que obtuvieron el grado de doctor/a en los últimos 3 años, UNAB se adjudicó 11 proyectos, 2 más que en 2025.

Las adjudicaciones en esta convocatoria dan cuenta de una fuerte presencia de las ciencias exactas, con 6 proyectos provenientes de esta Facultad, centrados en el estudio de procesos fundamentales desde la física, la investigación en materiales avanzados y en astronomía, química y ciencia de datos, entre otras áreas afines. Estas investigaciones abordan preguntas de base que contribuyen al avance del conocimiento científico y al desarrollo de nuevas metodologías y marcos teóricos.

A esta línea se suman 2 iniciativas de la Facultad de Ciencias de la Vida en torno a la resiliencia hídrica, una abordando la gestión del agua urbana y otra investigando la respuesta de tolerancia a la sequía en plantas.

En el ámbito de la salud, desde la Facultad de Medicina se estudia la influencia de una molécula en los procesos de aprendizaje y memoria, y desde la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación, el ejercicio en la salud muscular y celular en personas mayores. Complementariamente, un proyecto desde la Facultad de Educación y Ciencias Sociales Investiga cómo se desarrolló y reguló la experimentación médica y el uso de antibacterianos en Chile durante el siglo XX, reforzando el carácter transversal de la investigación postdoctoral en UNAB.

De los 11 proyectos adjudicados, la mayoría se concentra en sede Santiago, con dos participaciones relevantes de sede Concepción, fortaleciendo el desarrollo de investigación avanzada en regiones.

