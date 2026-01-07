Universidad chilena se posiciona entre las 300 mejores del mundo en Ciencias del Deporte según Shanghai Ranking

La Facultad de Ciencias de la Rehabilitación y su Instituto de Ciencias del Ejercicio y la Rehabilitación (ICER) de la Universidad Andrés Bello ingresaron al prestigioso Shanghai Ranking en Ciencias del Deporte, consolidando su liderazgo internacional gracias a la excelencia y el impacto de su investigación.

El reconocimiento destaca la excelencia, impacto y proyección internacional de la investigación desarrollada por su Facultad de Ciencias de la Rehabilitación y el ICER. CEDIDA.

La Universidad Andrés Bello (UNAB) alcanzó un logro histórico: su Facultad de Ciencias de la Rehabilitación, a través del Instituto de Ciencias del Ejercicio y la Rehabilitación (ICER), ingresó al Shanghai Ranking of Sport Sciences, posicionándose entre las 300 mejores instituciones del mundo en el área de Ciencias del Deporte.

Este reconocimiento internacional destaca la calidad y el impacto de la investigación desarrollada por la Facultad y el Instituto, consolidando su liderazgo emergente en el ámbito científico.

“Este posicionamiento inte

acional continúa fortaleciendo nuestra sinergia y evidencia la calidad de la investigación que realizamos. Seguiremos trabajando en la generación de conocimiento, uno de los objetivos centrales de nuestro Plan de Desarrollo, para aportar evidencia al área de Sport Sciences”, señaló el Dr. Christian Campos, decano de la Facultad de Ciencias de la Rehabilitación de la UNAB.



¿Qué mide este ranking?

El Global Ranking of Sport Science Schools and Departments evalúa el desempeño en investigación científica de instituciones especializadas en Ciencias del Deporte y del Ejercicio. Para ello, considera indicadores bibliométricos objetivos como:

Producción de publicaciones científicas.

Impacto medido por citaciones.

Calidad de las revistas (con énfasis en artículos indexados en el primer cuartil, Q1).

Colaboración internacional reflejada en coautorías extranjeras.

“Este ranking se centra en la excelencia, visibilidad y proyección inte

acional de la investigación, permitiendo comparar de manera estandarizada a las principales unidades académicas del mundo en el ámbito de las ciencias del ejercicio y el deporte”, explicó el Dr. Rodrigo Araneda, director del ICER.



Un logro con proyección internacional

La relevancia de este hito se plasma en que el ICER fue creado en 2022 y, en solo tres años, ha logrado posicionarse en un ranking altamente competitivo, lo que evidencia un desarrollo acelerado y estratégico.

Este reconocimiento valida la calidad e impacto de la investigación en áreas como la ciencia del ejercicio aplicada a la salud y la rehabilitación, la neurorehabilitación, la rehabilitación en salud mental y cognición desde el movimiento, y la rehabilitación musculoesquelética. Además, posiciona a la Facultad y a la Universidad Andrés Bello entre las principales instituciones que generan evidencia científica en este ámbito.

Desafíos futuros

Mantener este posicionamiento implica sostener la productividad científica y la calidad de las publicaciones, además de avanzar hacia proyectos colaborativos e interdisciplinarios.

“El desafío no solo consiste en seguir produciendo evidencia de alto impacto, sino también en integrar saberes y metodologías que permitan ofrecer respuestas más innovadoras y efectivas frente a las necesidades de salud y rehabilitación”, concluyó Araneda.

