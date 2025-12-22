Contralora General es reconocida como figura del año en Premio al Mérito 2025 de UNAB

Junto a Dorothy Pérez, quien lidera la Contraloría General de la República, también fueron reconocidos con el Premio al Mérito Bárbara Hernández en la categoría de Deporte y Bienestar; Carmen Gloria Larenas en Arte y Cultura; la ONG Enseña Chile en Educación; Joaquín Fermandois en Humanidades y Ciencias Sociales; y Apolinaria García, en Ciencias.

En la ceremonia también fueron premiadas destacadas figuras e instituciones de la ciencia, la educación, la cultura, el deporte y las humanidades por su aporte al desarrollo del país. CEDIDA.

Con gran expectación se llevó a cabo a mediados de diciembre la ceremonia de entrega del Premio al Mérito 2025, distinción creada el año 2002 por la Universidad Andrés Bello (UNAB) para reconocer la excelencia y el impacto de personas e instituciones que con su compromiso y trayectoria realizan aportes significativos al país, en sus respectivas disciplinas y ámbitos del quehacer.

En esta vigesimotercera versión, la distinción de Figura del Año fue otorgada a Dorothy Pérez, contralora general de la República, en reconocimiento a su liderazgo en la modernización del control público y su férrea defensa de la transparencia y la probidad en la gestión estatal.

Junto a la distinguida abogada, fueron reconocidos con el Premio al Mérito la bioquímica Apolinaria García, en la categoría Ciencias; el historiador e intelectual Joaquín Fermandois en Humanidades y Ciencias Sociales; la ONG Enseña Chile, representada por su cofundador Tomás Recart en la categoría de Educación; la gestora cultural Carmen Gloria Larenas, en Arte y Cultura; la nadadora extrema Bárbara Hernández en Deporte y Bienestar.

CEDIDA.

En sus palabras de apertura, el rector de UNAB, Julio Castro, destacó, “en la Universidad Andrés Bello creemos que es necesario reconocer las trayectorias de las personas y hacer de esto más que un simple homenaje. Es una invitación a seguir construyendo juntos un país más justo, inclusivo y desarrollado”.



Asimismo, agregó, la autoridad universitaria que “el Premio al Mérito es ante todo un símbolo de inspiración para nuestra comunidad y para Chile, por lo que esperamos que cada uno de los galardonados pueda seguir contribuyendo al bienestar común desde sus distintas disciplinas y compromisos”.

Figura del año

Desde su nombramiento en noviembre del 2024 como la primera mujer en encabezar la Contraloría General de la República, Dorothy Pérez ha impulsado investigaciones de amplio impacto nacional, destacándose por poner al centro del debate público la rendición de cuentas, la eficiencia en el uso de recursos públicos y el fortalecimiento de los mecanismos de fiscalización, consolidándose como una voz influyente en la institucionalidad chilena contemporánea.

En sus palabras de agradecimiento, la contralora fue enfática en recibir el Premio al Mérito de manera institucional. “Para nosotros, la Contraloría General de la República, es un honor recibir un reconocimiento de una prestigiosa casa de estudios, por el trabajo que cada uno de los 2.197 funcionarios y funcionarias de nuestra institución está haciendo todos los días del año, a lo largo y ancho de nuestro país”, señaló.



“Estoy absolutamente convencida de que el resultado que hemos tenido en el último tiempo descansa fundamentalmente en el empeño que cada persona pone”, agregó.

Dorothy Pérez detalló algunas de las condiciones de trabajo extremas y desafiantes que experimentan los funcionarios de la Contraloría, “pero sea en terreno o en la oficina, lo cierto es que todos los días los funcionarios y funcionarias de nuestra institución lo que hacen es un trabajo muy hermoso, que es la defensa de la ciudadanía, cuidar que los recursos públicos se estén invirtiendo bien”.

Perseverancia y bien común

La bioquímica Apolinaria García, académica de la Universidad de Concepción, fue premiada en la categoría Ciencias por su destacada trayectoria científica enfocada en el estudio de la bacteria Helicobacter pylori y su relación con el cáncer gástrico, una de las principales causas de muerte por cáncer en Chile.

A partir de esta investigación desarrolló el primer probiótico patentado en Chile orientado a la prevención de esta enfermedad, con excelentes resultados, contribuyendo de manera concreta a la salud pública y al bienestar de la población. Al respecto señaló:

“La perseverancia y el bien común han sido la brújula que me ha mantenido buscando soluciones innovadoras a problemas de salud prevalentes en nuestro país”.

Y agregó que “Estoy consciente que he restado parte de mi existencia a la familia para sumarme al grupo de científicas y científicos que busca soluciones profilácticas de patologías prevalentes asociadas a la infección por la bacteria Helicobacter pylori, pero he seguido la máxima que señala: sin verdad y esfuerzo no hay progreso”.



En defensa de las humanidades

Considerado uno de los historiadores e intelectuales públicos más influyentes de Chile, Joaquín Fermandois fue distinguido en la categoría de Humanidades y Ciencias Sociales, por su destacada trayectoria de más de cinco décadas en la labor académica e investigativa, especializado en historia contemporánea, relaciones internacionales de Chile y pensamiento político.

Como buen intelectual el profesor Fermandois inició su alocución en defensa de las humanidades, para luego afirmar, “soy un firme creyente en la necesidad de que en nuestro país se cultive más STEM, en todos los niveles de la educación, sin sentir que traiciono ni un ápice en la defensa de las humanidades”.

El distinguido académico señaló que seríamos ciegos en no reconocer este hecho, “si es que pretendemos que nuestro país posea algún tipo de esperanza viable en un futuro no demasiado lejano”.

Urgencia y esperanza = Propósito

El Premio al Mérito 2025 en la categoría de Educación fue para la organización sin fines de lucro Enseña Chile, representada por su cofundador Tomás Recart. Esta ONG lleva 18 años tendiendo puentes entre profesores y profesionales jóvenes del país y estudiantes de establecimientos de alta vulnerabilidad.

Para Tomás Recart, los grandes problemas siempre se han resuelto colectivamente, algo que ocurre en Chile cuando el país se une en torno a un propósito deportivo o un propósito solidario como la Teletón. ¿Por qué?

“Porque tenemos un gran historial de terremotos, incendios, tsunamis, que nos obliga a uni

os. La gran pregunta es, ¿por qué creemos que la educación se va a resolver de manera distinta? ¿O por qué creemos que la educación no debiese tratarse como un terremoto? Porque lo es”, explicó el cofundador de Enseña Chile.



Recart además señaló que no solo se necesitan “más manos”, sino personas con un sentido de urgencia y de esperanza, lo que a su vez genera propósito.

Una apuesta que cambia vidas

Carmen Gloria Larenas, directora del Teatro Municipal desde 2019 y alumni UNAB, fue distinguida en la categoría Arte y Cultura por su destacada labor como gestora cultural, que además inició su carrera bailando profesionalmente durante diez años en el Ballet de Santiago.

En sus palabras de agradecimiento recordó su historia, y en especial a la UNAB, institución que le abrió sus puertas para que ella construyera un nuevo camino profesional, una vez que había decidido –en un giro inesperado— dejar la danza.

Egresada de Periodismo, la carrera derivó en su labor en el Teatro Municipal de Santiago, en la Corporación Cultural de Lo Barnechea y en el Teatro del Lago. En este último fue parte del equipo fundador y lideró la programación artística, además de proyectos de formación de audiencias y educación a través de las artes.

“De todas las universidades que visité, una por una, buscando un sistema de admisión especial que me aceptara, hubo una sola que apostó por mí, la Universidad Andrés Bello”, señaló Carmen Gloria.

“En la vorágine de decisiones que todos tomamos cada día, a veces olvidamos o no sopesamos la importancia de una oportunidad como la que a mí me dieron aquí, en UNAB, y que cambió mi vida. Y quienes reciben esa oportunidad también deben saber que lo que venga después depende de aprovechar al máximo cada minuto de ese aprendizaje, con actitud, decisión y energía”, agregó.



Construir nuestro propio camino

Bárbara Hernández, distinguida en la categoría de Deportes y Bienestar, es una de las nadadoras extremas más destacadas del planeta y actual campeona mundial en aguas gélidas y en ultramaratones acuáticas sin traje de neopreno.

Ha logrado cuatro Récord Guinness por sus travesías en Cabo de Hornos, dos por nadar en la Antártica y el último de ellos este año en Puerto Natales por el Nado más extenso que ha realizado una mujer en el mundo en aguas gélidas.

“La mayoría de las personas piensa que mi historia siempre fue llena de éxito, que siempre fui la más talentosa, la más rápida o la más capaz, y es todo lo contrario. Era la nadadora que salía última, que salía siempre llorando”, explica Bárbara y agrega que “tu mejor esfuerzo no necesariamente te lleva al lugar exacto que uno sueña, y eso puede ser muy frustrante, pero a la vez es muy gratificante entender que desde ahí podemos construir nuestro propio camino”.

