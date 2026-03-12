CROW: así funciona el sistema antidrones que resguardó la ceremonia del cambio de mando

Este sistema fue integrado al operativo de seguridad liderado por la FACh, con el objetivo de proteger el espacio aéreo del lugar en que se realizó el evento.

Un amplio despliegue de seguridad se llevó a cabo este miércoles durante el cambio de mando, donde José Antonio Kast asumió como Presidente de la República ante el Congreso Pleno en Valparaíso.

Además de las delegaciones internacionales y mandatarios extranjeros, en la ceremonia también se movilizó un dispositivo tecnológico destinado a resguardar el espacio aéreo frente a posibles amenazas.

En este marco, destacó CROW, una plataforma antidrones desarrollada por Indra, que durante la jornada cumplió un rol clave en la protección de la instancia.

Cómo funciona CROW, el sistema antidrones que resguardó el cambio de mando

El sistema fue integrado al operativo de seguridad comandado por la Fuerza Aérea de Chile (FACh) y está diseñado para detectar, identificar y neutralizar drones no autorizados que puedan significar una amenaza en eventos con gran concentración de autoridades y público. La plataforma integra radares tridimensionales, sensores de radiofrecuencia, cámaras térmicas y ópticas, además de algoritmos de inteligencia artificial que permiten monitorear de forma permanente el espacio aéreo.

Cedida.

De acuerdo a Vicente Huertas, CEO de Indra Group para Chile, Perú y el Cono Sur, “este tipo de tecnología tiene capacidad para utilizarse en diversas situaciones. Podemos hablar de eventos, como es el caso, pero también de centros de seguridad”.

“Existen aplicaciones con tecnologías similares en ámbitos como las cárceles o las refinerías. También pueden utilizarse en aeropuertos, centrales de producción de energía o, en general, en infraestructuras críticas que son esenciales para un país. En ese tipo de instalaciones, estas soluciones no solo son útiles, sino que hoy se están convirtiendo en una necesidad”, añadió Huertas.

Dentro de sus características está su capacidad para operar de forma continua, generando alertas automáticas ante la presencia de drones sospechosos. Asimismo, puede activar mecanismos de neutralización que van desde medidas electrónicas —conocidas como soft kill, que interfieren las señales de control del dron— hasta opciones de hard kill, destinadas a detener el dispositivo si representa un riesgo directo.

Este sistema ya se ha usado en otros eventos internacionales, como las cumbres de la OTAN, la APEC y la COP16.

“El desarrollo tecnológico está acelerando el uso de drones en múltiples ámbitos y, por lo tanto, soluciones antidrones como esta se volverán esenciales para muchas de estas instalaciones”, planteó el CEO de Indra.