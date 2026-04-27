Guerra en Irán: canciller alemán cuestionó la estrategia de Trump y aseguró que Teherán “humilla a Estados Unidos”

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, le entregó este lunes su respaldo a Irán, durante la cita que mantuvo con el ministro de Relaciones Exteriores persa, Abbas Araghchi.

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El canciller de Alemania, Friedrich Merz, aseguró este lunes que Irán está humillando a Estados Unidos y afirmó que el presidente del país norteamericano, Donald Trump, “evidentemente, no tiene estrategia“.

“Por el momento, no veo qué salida estratégica elegirán los estadounidenses, sobre todo porque los iraníes están negociando con gran habilidad, o mejor dicho, están evitando negociar con gran habilidad“, añadió.

En esa línea, planteó que “toda una nación está siendo humillada por el liderazgo iraní, especialmente por la llamada Guardia Revolucionaria“.

El canciller germano reiteró que ni su país ni las otras naciones europeas fueron consultadas respecto del inicio de los ataques a Irán, y sostuvo que en dos ocasiones le expresó su escepticismo directamente a Trump.

“Si hubiera sabido que la situación continuaría así durante cinco o seis semanas, empeorando progresivamente, se lo habría dicho con aún más contundencia“, enfatizó.

Tras reiterar que iniciar la guerra en Irán fue una mala decisión, Friedrich Merz dijo que espera que el conflicto “termine cuanto antes”, aunque lo duda porque “los iraníes son obviamente más fuertes de lo esperado, y los estadounidenses claramente no tienen una estrategia realmente convincente en las negociaciones”.

Rusia reafirmó su apoyo a Irán en la guerra con Estados Unidos

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, le entregó este lunes su respaldo a Irán en la guerra con Estados Unidos, durante la reunión que mantuvo con el ministro de Relaciones Exteriores persa, Abbas Araghchi.

“Vemos cómo el pueblo iraní lucha con valentía y de forma heroica por su independencia y su soberanía“, expresó el mandatario ruso.

A la vez, Vladimir Putin indicó que recibió un mensaje del líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, y que la cita con el canciller se centró en la relación estratégica entre ambos países.