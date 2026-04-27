Con exigencias a las compañías: el proyecto de ley que busca limitar el acceso de menores de 16 años a redes sociales

El Ministerio de Desarrollo Social y Familia prepara un proyecto de ley, bajo el nombre preliminar de “Entornos Digitales Seguros”, con el que buscará restringir el acceso a redes sociales de menores de 16 años mediante mayores exigencias a las plataformas. Adicionalmente, considera una segunda etapa que aborde los riesgos asociados a los juegos online.

El presidente del Partido Republicano y senador de esa tienda, Arturo Squella, se reunió esta semana con la ministra de Desarrollo Social, María Jesús Wulf, para solicitar que se acelere el diseño del proyecto de ley, que será ingresado en las próximas semanas al Congreso.

La iniciativa planea hacer frente a los riesgos asociados del uso de redes sociales, como el ciberacoso, el grooming -acoso de adultos a menores de edad- , los mensajes anónimos relacionados a la violencia escolar y los factores algorítmicos que aumentan el tiempo de permanencia en estas plataformas.

“Entornos digitales”

En conversación con radio Duna, el senador Squella ahondó en la iniciativa. “Uno podría pensar ¿por qué el Estado tendría que comprometerse con las decisiones que se toman en función de cuál es la red social o plataforma que consumimos o consumen los hijos. Esa es una decisión que tienen los padres. Y es cierto, pero también es cierta la gran asimetría que hay en las capacidades. Un padre no tiene ninguna capacidad para enfrentar la forma en que se programan los algoritmos, que te permiten ir capturando a los jóvenes”, explicó.

“Ahí es donde, incluso por aplicación del mismo principio de subsidiariedad, el Estado tiene que ir a socorrer a quienes no pueden por su propia cuenta lograr un resultado”, precisó.

Según adelantó el senador, uno de los objetivos del proyecto es que los menores de 16 años no tengan perfiles en redes sociales sin la autorización de sus padres. “La manera de abordarlo es lo que ahora los técnicos del Ministerio están trabajando, pero una de ellas es pedirle a las compañías que suban el estado de verificación de la edad de los jóvenes, no únicamente por lo que declaran, sino que ellos, perfectamente, dados los contenidos, saben cuándo se trata de personas menores de edad”, detalló.

“Traducirlo a la letra o al texto legislativo es el gran desafío y es muy probable que tomemos como ancla la legislación en Australia que apunta precisamente a eso“, añadió en alusión a la legislación aprobada en diciembre de 2025, que obliga a redes sociales como TikTok o Instagram a bloquear el acceso de menores de 16 años a redes sociales.

Otro proyecto similar está en el Congreso

Una iniciativa similar fue ingresada a la Cámara de Diputados el 14 de enero de este año por la bancada UDI. De autoría del diputado Cristóbal Martínez (UDI), el proyecto se encuentra en primer trámite constitucional.

Desde el Ministerio de Desarrollo Social y la UDI aclararon a EL DÍNAMO que se trata de iniciativas que avanzan por carriles separados. Hace algunas semanas, de hecho, el diputado Martínez, se reunió con la ministra de Ciencias, Ximena Lincolao (IND), para que puedan trabajar en conjunto esta iniciativa.

“La semana pasada solicitamos que este proyecto -actualmente en la Comisión de Familia- sea revisado también por la comisión de Ciencias de la Cámara de Diputados, donde creemos que debe centrarse su tramitación, incorporando la opinión de expertos y escuchando a las distintas comunidades involucradas. Por eso valoramos el interés que también ha manifestado el Ministerio de Desarrollo Social, ya que contribuye a impulsar y viabilizar el avance de esta iniciativa”, dijo el diputado Martínez a EL DÍNAMO.

En el caso de la iniciativa de la UDI, prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 16 años. Solo los mayores de 14 y menores de 16 que cuenten con la autorización de su tutor legal podrán acceder a ellas. También se exige a las plataformas de RR.SS. “disponer de un sistema de verificación de identidad para controlar la edad de registro de los usuarios”.

Aquellas cuentas que no cumplan con el requisito de edad, deberán ser eliminadas. Para que los usuarios puedan alertar de esta situación, las aplicaciones mantendrán un canal de denuncias y abrirán un proceso de investigación que no deberá superar los 60 días, según se lee en el proyecto. Asimismo, la iniciativa establece que las plataformas que no cumplan con estas obligaciones serán sancionadas con una multa de 500 a dos mil UTM (entre $34 a $139 millones), que se duplicarán en caso de reincidencia.