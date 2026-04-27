José Miguel Insulza aterriza en Azul Azul: este será su rol en la U

A menos de dos meses de dejar el Senado, el militante del PS asumirá como director de Azul Azul, donde se espera que Cecilia Pérez se convierta en la nueva presidenta.

Luego de que Michel Clark anunciara su salida de la U de Chile, los fanáticos azules se han mantenido expectantes por la junta de accionistas de Azul Azul, la cual se realizará este martes 28 de abril a partir de las 09:00 horas en el Centro Deportivo Azul (CDA).

En esta sesión se espera que Cecilia Pérez asuma como presidenta de la concesionaria que controla a la U. “Vendrá la votación de los accionistas para ver quiénes serán los directores, y de ahí recién se va a elegir las dos mayores responsabilidades: la presidencia y la vicepresidencia“, dijo la exministra de Piñera el reciente fin de semana, tras tomar el cargo de manera interina.

Dicha sesión contará con un nuevo integrante, ya que se incorporará el exsenador y excanciller, José Miguel Insulza, al directorio de Azul Azul.

El político de 82 años, a 45 días de dejar la Cámara Alta, asumirá un nuevo rol, esta vez en el club del que es hincha.

Insulza aterriza en la máxima instancia de la sociedad anónima tras ser nombrado por el nuevo accionista José Ramón Correa, quien hace unos meses se adjudicó las acciones que puso en venta el grupo Schapira.

Cómo queda el directorio de Azul Azul con la llegada de José Miguel Insulza

Bloque “Clark”:

Cecilia Pérez

Roberto Nahum

Aldo Marín

Miguel Berr

Cristian Aubert

Un director por nombrar

Bloque de José Ramón Correa:

José Ramón Correa

José Miguel Insulza

Casa de estudios (hasta la elección del nuevo rector(a) de Universidad de Chile):

Andrés Weintraub

Héctor Humeres

Accionistas minoritarios: