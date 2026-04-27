Quién es Eliana Rozas, la nueva presidenta del directorio del CNTV

La periodista designada por Kast debe “velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión, el respeto a la normativa vigente y la promoción de la libertad de expresión”.

El Ministerio Secretaría General de Gobierno anunció que el presidente José Antonio Kast nombró a Eliana Rozas como la nueva presidenta del directorio del Consejo Nacional de Televisión (CNTV).

Periodista de profesión y ejerce como docente de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile desde 1985 hasta la fecha. Además, es Directora de la Escuela de Periodismo de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Fue Decana de la Facultad de Comunicaciones UC (2000-2003) y decana facultad de comunicaciones de la Universidad Central (2010-2011).

En su carrera se ha destacado como periodista Crónica El Mercurio (1982-1983), Jefa de redacción revista Qué Pasa (1983-1985), Vicepresidenta del Consejo de Canal 13 (2004), Secretaria general de Canal 13 (2004), Directora ejecutiva Canal 13 (2005-2007), Jefe de estándares editoriales y redacción CNN Chile (2008-2010), Directora de Prensa Canal 13 (mayo-junio 2010) y Gerente de Asuntos corporativos Televisión Nacional de Chile (2011-2015).

Por estos días es miembro del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación y miembro correspondiente de la Academia Chilena de la Lengua.

Eliana Rozas asumirá en el CNTV, “en su rol de velar por el correcto funcionamiento de los servicios de televisión, el respeto a la normativa vigente y la promoción de la libertad de expresión”, señalaron desde la Segegob.