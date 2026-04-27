Más de US$400 millones en juego: los cuatro proyectos que el Comité de Ministros busca destrabar

La instancia revisará las reclamaciones en contra de las iniciativas vinculadas a energía, minería e infraestructura.

El Comité de Ministros se prepara para sesionar por tercera vez bajo la administración de José Antonio Kast, y este lunes se revisarán cuatro proyectos que en conjunto superan una inversión de US$400 millones.

La instancia que es encabezada por la ministra de Medio Ambiente, Francisca Toledo, y también es integrada por los ministerios de Economía, Salud, Agricultura, Energía y Minería, analizará las reclamaciones vinculadas a estas iniciativas, las cuales están situadas en diferentes regiones del país.

En concreto, el Gobierno buscará destrabar US$444 millones de inversión y dejar atrás diferentes tensiones, considerando que los cuestionamientos van desde cuestionamientos técnicos a resoluciones de calificación ambiental (RCA) hasta observaciones de comunidades que acusan que sus planteamientos no han sido tomados en cuenta.

Los proyectos que revisará el Comité de Ministros

Dentro de estos proyectos destaca el más antiguo en evaluación: Planta de Producción de Sales de Potasio, SLM NX Uno de Peine. Esta iniciativa está ligada al Grupo Errázuriz y lleva más de una década en tramitación.

Originalmente se ingresó en 2009 y contempla una inversión de US$143 millones. Se ubica en la Región de Antofagasta y busca producir hasta 200 mil toneladas al año de cloruro de potasio a través de la recuperación de sales presentes en salmueras cercanas al Salar de Atacama.

No obstante su avance se paralizó después de que la Comisión de Evaluación Ambiental (Coeva) regional rechazara su Estudio de Impacto Ambiental en agosto de 2025.

Otra de las iniciativas que se revisará esta jornada es: Obras para Control Aluvional y de Crecidas Líquidas, Quebrada de Ramón, la cual impulsa el Ministerio de Obras Públicas y considera una inversión de US$76 millones.

En este caso cuenta con una calificación ambiental favorable, pero enfrenta una reclamación que presentó un grupo de personas, donde se cuestiona la resolución de la Coeva Metropolitana, señalando que la obra fue visada sin contar con los antecedentes necesarios.

En el sector energético, el Comité de Ministros analizará el proyecto Hidrógeno Verde Bahía de Quintero. El proyecto contempla una inversión de US$30 millones y lo impulsa GNL Quintero.

Se busca instalar una planta para la producción de hidrógeno verde, mediante el uso de agua potable y energía proveniente de fuentes renovables. Si embargo, se presentó una reclamación administrativa argumentando, la cual se revisará este lunes.

El último proyecto en tabla tiene que ver con: Nueva S/E Seccionadora Nueva Lagunas y nueva Línea 2×500 kV Nueva Lagunas – Kimal, que considera una inversión de US$195 millones y es desarrollado por Interconexiones del Norte.

La Iniciativa enfrenta reclamaciones tanto del titular como de participación ciudadana. Por ejemplo, de parte de la empresa objetan la inclusión de ciertas exigencias en la RCA favorable que obtuvieron.