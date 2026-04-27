“Una relación complicada”: la decisión que tomó el museo de Filadelfia sobre la icónica estatua de Rocky

Cerca de 4 millones de personas visitan cada año las escalinatas para sacarse una foto con la estatua de Rocky.

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Las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia son una de las postales más reconocibles de la ciudad en todo el mundo, pero no por el hecho de llevar a las galerías al interior del recinto, sino por su aparición en la película Rocky y la posterior instalación de una estatua en honor al personaje que interpretó hace 50 años el actor Sylvester Stallone.

La figura de bronce, que creó el escultor A. Thomas Schomberg en 1980 y fue instalada en las escalinatas del museo de manera definitiva en 2006, se transformó en una visita obligada para todos quienes visitan el lugar donde se firmó la Declaración de Independencia.

De hecho, de acuerdo con el Centro de Visitantes de Filadelfia, alrededor de 4 millones de personas visitan cada año las escalinatas para sacarse una foto con la estatua de Rocky.

Con los brazos en alto en señal de victoria y vestida con pantalones cortos y zapatillas de boxeo, la figura es también un punto de reunión tras victorias deportivas, lo que generó una distancia por parte de la administración del museo ubicado a sus espaldas.

La decisión del museo de Filadelfia sobre la estatua de Rocky

Sin embargo, tras décadas de una relación inexistente con la estatua de Rocky, el Museo de Arte de Filadelfia la invitó a ser parte de una exposición, por lo que se la trasladó al interior del recinto.

Con el nombre “El ascenso: Rocky y la creación de monumentos“, la muestra se inaugura el fin de semana y abarca más de 2.000 años de imágenes de boxeo.

El subdirector de asuntos curatoriales y conservación del museo, Louis Marchesano, recalcó que el deporte “no se trata simplemente de ver a dos personas dándose una paliza, sino de resistencia, fortaleza interior y lucha interna“.

Admitió a la vez que el recinto “ha tenido —y lamento decirlo, sin ánimo de hacer un juego de palabras— una relación complicada con la estatua”.

“Nos llevó décadas asimilarlo“, reconoció Marchesano, quien aseveró que “me alegro de que lo hayamos hecho”.

De acuerdo con lo adelantado por el museo, el lugar que ocupó Rocky en las escaleras del museo no quedará vacío, ya que lo reemplazará una estatua del fallecido boxeador y ex campeón mundial, Joe Frazier.