VIDEO – Recupera tu feed: guía paso a paso para hackear el algoritmo de tus redes sociales

En cada aplicación existen técnicas para burlar el sistema y así recuperar el feed que siempre quisiste tener, dejando de lado lo que el algoritmo te “recomienda”.

Lo más probable es que cuando creaste tus cuentas en redes sociales lo hiciste para estar en contacto con tu familia, tus amigos o seguir a tus artistas favoritos o revisar publicaciones acordes a tu gusto, creando lo que sería tu propio algoritmo. Eso, por lo menos, hace 15 años.

Con el paso del tiempo plataformas como Instagram, X (ex Twitter), Facebook, YouTube e incluso TikTok fueron mutando y tu feed comenzó a dejar de lado lo que sí era importante. En su lugar comenzaron a aparecer mensajes publicitarios, cuentas “recomendadas” o post que la Inteligencia Artificial de cada plataforma iba creando.

Todo esto se convirtió en una molestia. A tal punto que varios han decidido dar un paso al costado por lo tedioso que es revisar cada una de las apps, las cuales ya no te muestran lo que verdaderamente quieres ver, sino lo que te podría mantener scrolleando sin parar.

Ante esta situación, ¿sabías que existen técnicas para burlar el algoritmo de tus redes sociales y que, efectivamente, puedan aparecer publicaciones que sí son interesantes?

Axios realizó una serie de publicaciones llamada Clean your Feed (Limpia tu feed) en el cual explican el paso a paso de lo que debes realizar. Todas ellas, posteriormente, las condensó en un video con las instrucciones para cada red social.

TikTok

Esta es una de las redes sociales con un algoritmo “poderoso”, donde en la pestaña Para Ti su único objetivo es que no cierres la aplicación, mostrando videos de todo tipo.

Para evitarlo, lo mejor es que vayas a la pestaña Siguiendo, donde solo verás lo que suban los usuarios que sigues. Pero incluso, si ves un video que no es de tu agrado, tienes que ser más drástico y dejar en claro que “no te interesa“, para que la aplicación lo tenga en cuenta.

Otras opciones son usar la barra de búsqueda y cambiar rápidamente los videos que no te interesan, porque TikTok pone atención a la cantidad de tiempo que permaneces en cada uno de ellos.

Algo más radical es que vayas a Ajustes, Preferencias de contenido y elegir la opción Actualiza el feed Para Ti. Esto generará que TikTok olvide lo que sabe de ti.

Instagram

Desde hace ya varios años que tu feed en Instagram se llenó de recomendaciones que no pediste y dejó de lado los post de los usuarios a los que sigues. Para recuperar esto, haz click en el logo de la aplicación y elige la opción Seguidos. Eso sí, debes hacerlo cada vez que ingreses a la app.

Otra alternativa es que en la publicación que veas y no te interese, marques dicha opción en cada una de ellas. Así, no volverán a aparecer.

Cuando aparezca un post sugerido, haz click en los tres puntos que están ubicados arriba a la derecha de la publicación e ingresa en Administrar preferencias de contenido. Ahí podrás optar por pausar las publicaciones sugeridas en tu feed por 30 días.

YouTube

Al ingresar a la aplicación de YouTube, lo primero que verás será publicidad o videos que te recomienda la misma plataforma. Para arreglar esto, en cada video que no quieras ver haz click en los tres puntos a la derecha y elige la opción No me interesa o No recomiendes este canal.

También puedes ir a la Configuración y Administrar todo el historial. Luego, en la pestaña Controles puedes desactivarlo e incluir los videos que miras.