El riesgo de querer estar en todas

Hoy, en el ambiente laboral existe una presión constante que tiene un nombre claro: ansiedad por la IA. Un ruido de fondo que nos dice que, si no estamos automatizando cada rincón de nuestra oficina o usando el último modelo de lenguaje, estamos firmando nuestra propia sentencia de muerte comercial.
Pero cuidado, porque en esa carrera desesperada por no “quedarnos atrás”, se corre el riesgo de olvidar que el sentido común sigue siendo la herramienta más potente que tenemos.
No usar una tecnología solo porque está de moda no es quedar fuera del juego; es, muchas veces, entender el valor real de lo que uno hace.
La tecnología debería ser un motor, no un peso que nos obligue a forzar procesos donde antes había fluidez y trato humano.
Los datos que nos ponen los pies en la tierra
No es solo una percepción de pasillo una mirada personal. Según estudios recientes de consultoras globales como Gartner, se estima que para el próximo año, una de cada cuatro empresas que se lanzaron de cabeza a la IA sin un plan claro tendrá que dar marcha atrás.
¿La razón? Se dieron cuenta de que los resultados no justificaban la inversión o, peor aún, que terminaron arruinando la relación con su público.
Incluso el informe AI Index 2025 ya mostraba que, a pesar de los millones invertidos, a muchas empresas les estaba costando muchísimo demostrar que esa tecnología realmente se traduce en más ganancias o mejor eficiencia.
¿Qué estamos tratando de arreglar?
Antes de contratar cualquier software “mágico”, vale la pena hacerse tres preguntas básicas que puede que olvidemos en el apuro por ser los primeros:
¿Ahorro plata de verdad? A veces, el costo de implementar y mantener estas herramientas es mayor que el beneficio que entregan.
¿Gano velocidad real? Si la IA me entrega datos en un segundo, pero paso la tarde entera corrigiendo errores, el negocio no está ganando nada.
¿Estoy perdiendo mi esencia? La gente busca conectar con personas. Si automatizamos cada respuesta y cada contacto, nuestra marca se vuelve fría y genérica.
No todo se puede reemplazar
Entendiendo que el comportamiento humano busca seguridad y pertenencia. Cuando una empresa decide reconvertirse solo por seguir la corriente, genera una inseguridad en sus equipos que termina por destruir la cultura organizacional.
Hoy, el verdadero valor no está en tener el último modelo de lenguaje de IA, sino en saber cuándo no usarlo. En saber que hay procesos, especialmente los que involucran empatía, creatividad disruptiva y manejo de sutilezas culturales, donde el factor humano sigue siendo invencible.
No se trata de ser tecnófobo ni de oponerse al progreso. Se trata de ser estratégicos.
Antes de comprar esa licencia carísima o de despedir a un equipo para reemplazarlo por un motor de generación de contenido, pregúntate: ¿Mi negocio realmente va mal porque me faltan dos herramientas de IA, o porque he perdido el foco en lo que mis clientes realmente valoran?
La tecnología debe estar al servicio del propósito, y no al revés.
Al final del día, la inteligencia -artificial o no- solo es útil si nos ayuda a ser mejores en lo que ya hacíamos bien.