Lento conteo de votos prolonga el suspenso en Perú: los factores que explican la demora en conocer al próximo presidente

Con más del 93,3% de las actas contabilizadas, Keiko alcanza el 50.046% de los votos, mientras que Sánchez suma el 49.954%.

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Menos de 0,5 puntos porcentuales separan este mediodía a los candidatos a los presidente de Perú, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, cuando aún falta por contabilizar casi el 7% de los votos, de acuerdo con los informes emitidos por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Se anticipaba una elección muy estrecha en el balotaje y los hechos le dieron la razón a los analistas, pero, además, el conteo de sufragios en su fase final se está realizando de manera particularmente lenta, lo que alarga el suspenso sobre quién en definitiva se convertirá en el próximo mandatario peruano.

Si bien la demora en el avance del conteo de los votos recuerda lo ocurrido en la primera vuelta, cuando los resultados oficiales se conocieron poco más de un mes y medio de los comicios del 12 de abril, en aquella oportunidad hubo 35 candidatos presidenciales, además de los cientos de postulantes al Congreso, a diferencia de los dos que disputaron el balotaje.

Factores que explican la demora en conocer al presidente de Perú

Los observadores internacionales, tanto de la OEA como de la Unión Europea, reportaron una jornada electoral tranquila, lo que permitió el cierre de las mesas en el país en el horario que estaba estipulado.

Con más del 93,3% de las actas contabilizadas, Keiko alcanza el 50.046% de los votos, mientras que Sánchez suma el 49.954% en la carrera para convertirse en el próximo presidente de Perú.

De acuerdo con lo estimado, aún faltan alrededor de 1,3 millones de votos por contar, que corresponden a algo más de 6.700 actas pendientes, la mayoría de ellas provenientes de las zonas rurales y la sierra. A ellos se suman los votos de los peruanos que residen en el extranjero y tienen derecho a voto, que en el caso de Chile superan las 114 mil personas.

Otro factor relevante a la hora de conocer quién se convertirá en el próximo presidente de Perú se relaciona con el hecho de que, si bien la ONPE es el organismo encargado de contar los votos en las elecciones, el resultado oficial lo declara el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Lo anterior, a través de un proceso separado que no se inicia hasta que termina el conteo oficial y que incluye también las eventuales impugnaciones presentadas por los candidatos.

En esa línea, los analistas apuntan que, dado lo estrecho del resultado, existe una altísima probabilidad de que el candidato perdedor opte por impugnar las actas, tal como ocurrió en 2021, cuando Keiko lo hizo y provocó que el resultado oficial solo se conociera 43 días más tarde.

¿La cuarta de Keiko es la vencida?

Estos comicios corresponden a la cuarta candidatura presidencial de Keiko Fujimori y la primera de Roberto Sánchez.

Al igual que en esta ocasión, en la elección de 2021 la hija del expresidente Alberto Fujimori también ganó en la primera vuelta y, aunque en el balotaje comenzó a la cabeza del conteo, en definitiva perdió por menos de 44 mil votos ante Pedro Castillo.

A diferencia de las tres veces anteriores, en que se mantuvo estratégicamente lejos de la figura de su padre, quien falleció en 2024, en esa ocasión lo incorporpó en sus mansajes, con la intención de captar el voto de la derecha dura, representada por el ex candidato Rafael López Aliaga.

Por su parte, Sánchez llegó al balotaje en su calidad de congresista y ex ministro de Comercio durante el gobierno de Pedro Castillo, de quien reivindica su figura política, pese a que en la actualidad se encuentra en prisión.