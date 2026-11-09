Quién es María Soledad Acevedo, la primera mujer en ascender a general en el Ejército

Acompañada del comandante en jefe del Ejército, la general Acevedo fue recibida esta mañana en La Moneda por el Presidente José Antonio Kast.

A fines de octubre, por primera vez una mujer ascendió al grado de general en los 216 años de historia del Ejército. Se trata de la general de brigada María Soledad Acevedo San Martín, quien recibió este lunes un saludo protocolar del Presidente José Antonio Kast y de los ministros de Defensa y Mujer, Fernando Barros y Judith Marín, en La Moneda.

A través de su cuenta de X, el mandatario compartió algunas fotografías del encuentro y celebró el ascenso de Acevedo a general como “un hito histórico para el Ejército de Chile”. Asimismo, destacó que ello constituye “un reconocimiento a su trayectoria, esfuerzo y vocación de servicio” y que “marca un importante precedente para las futuras generaciones de mujeres que sirven a nuestra Patria”.

Según transmitió el Ejército cuando se dio a conocer la designación anual del Alto Mando, la general Acevedo acumula 32 años de servicio. Antes de su ascenso, la entonces coronel estaba al mando de la Jefatura Ejecutiva de Administración de los Fondos de Salud del Ejército (JEAFOSALE). En la actualidad se desempeña como la nueva directora de finanzas de la institución castrense.

La oficial general posee el título de Ingeniero Politécnico Militar. A lo largo de su trayectoria, se ha desempeñado en la División Logística del Ejército, como directora de la Central Odontológica y como jefe del Departamento de Finanzas de la División de Salud. Es casada con un ex oficial de Carabineros y tiene un hijo de 20 años, que cursa su segundo año en la Escuela de la Policía de Investigaciones.

“Estoy orgullosa de vestir el uniforme militar y espero estar a la altura de este compromiso profesional, donde además represento a todas las mujeres del Ejército, coronando una trayectoria que iniciaron aquellas mujeres de hace 52 años, en la Escuela Femenina Militar“, destacó Acevedo.