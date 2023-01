Políticas migratorias de EE.UU. y México mantienen a miles de personas a la deriva

27 de Enero de 2023

En los últimos años, la cantidad de personas que migran desde Latinoamérica hacia Estados Unidos alcanzó niveles inéditos.

Hasta septiembre de 2022, agentes fronterizos de ese país detuvieron a más de 2,2 millones de personas, y la mitad de ellos fueron expulsados hacia peligrosas ciudades mexicanas mediante el Título 42, una medida heredada del gobierno de Donald Trump, que según indica Médicos Sin Fronteras (MSF), “viola el derecho internacional a solicitar asilo bajo una excusa de salud pública no sustentada”.

Migrantes sufren falta de albergues y servicios básicos

La organización internacional de profesionales de la salud indicó que la aplicación de esta política está causando una crisis humanitaria en ciudades del norte de México, como Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo y Piedras Negras, entre otras.

En esos lugares, los migrantes se enfrentan a condiciones climáticas extremas, falta de albergue, acceso

insuficiente a alimentación y a servicios básicos de agua y aseo, lo que impacta negativamente su salud física y emocional.

“Aunque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden había prometido eliminar esta restricción a finales de 2022, generando expectativas en los migrantes que circulan por la región, las últimas decisiones van en sentido contrario“, aseguraron desde MSF.

Esto porque, siguiendo una orden de la Corte Suprema de Justicia, se mantuvo indefinidamente la vigencia del Título 42, y además, amplió a personas venezolanas, haitianas, nicaragüenses y cubanas, quienes antes no eran objeto de expulsión inmediata a México.

En medio de este panorama, los equipos de MSF en la frontera norte de México “somos testigos del sufrimiento causado por estas políticas inhumanas y la persecución de las autoridades en lugares como Piedras Negras“.

Las consecuencias de invierno en la frontera

El año 2022 terminó con una ola gélida que mantuvo temperaturas bajo cero durante varios días, agravando las ya difíciles condiciones existentes para las cerca de 18.000 personas que actualmente esperan en la frontera norte.

“La gran mayoría de ellas enfrentaron estas temperaturas extremas sin más que una frazada, cartón, plástico o tiendas de campaña. Es por ello que hemos realizado donaciones de cobijas y kits de higiene en distintos puntos de la frontera norte de México”.

“Durante la atención una paciente me contó que en el campamento los niños no dejaron de llorar toda la noche, estaba muy frío y con nada se calentaban. Otra me dijo que había pensado que la selva del Darién era lo más cruel que había pasado hasta que le tocó soportar el frío nocturno bajo un puente”, relató Lourdes Ceballos, gestora de actividades móviles de MSF en Matamoros.

En medio de este escenario, “la situación actual y futura exige una respuesta coordinada y con mayor involucramiento de las instancias federales, estatales y locales para atender estas emergencias. Políticas como el Título 42 y acuerdos binacionales similares generan graves situaciones humanitarias en poblados y ciudades que no cuentan con los recursos necesarios para atender crisis de esta magnitud”, alertó MSF.