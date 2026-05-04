El complejo escenario judicial y de salud que complica a Nelson Acosta: hija acusa abandono y ruega por traslado

La hija del ex entrenador, Silvana Acosta, denunció que no han podido usar el patrimonio de su padre para invertirlos en su cuidado, señalando que “están bloqueados por la burocracia Judicial y bancaria”.

El histórico ex entrenador de La Roja, Nelson Acosta, vuelve a encender la preocupación luego de que su hija realizara una denuncia pública. Silvana Acosta dio a conocer el complejo escenario judicial y médico que enfrenta su padre, el cual le impide acceder a los cuidados que requiere.

Por medio de un video en sus redes sociales, la mujer expuso que a pesar de que existe un fallo judicial que reconoce la necesidad de protección del ex DT, las medidas no se han materializado.

La Corte de Apelaciones de Rancagua dictaminó el 5 de abril de 2025 que Acosta requiere cuidados especiales, situación por la cual ordenó al Tribunal de San Vicente de Tagua Tagua agilizar los procesos. No obstante, esto se mantiene estancado según acusa la familia.

La denuncia de Silvana apunta al curador Ad Litem asignado a este caso, quien es el encargado de representar y resguardar los intereses del ex técnico.

“En tres años no lo ha ido a ver ni una sola vez y no ha hecho ni un recurso para que mi papá pueda contar con lo que necesita para estar bien“, expresó.

Hija de Nelson Acosta acusa abandono judicial y ruega ayuda

Por ello, realizó un dramático llamado para garantizar una mejor atención médica: “Necesitamos imperiosamente traer a papá a Santiago porque su manejo se ha hecho muy complejo. No puede seguir en su casa en el campo”.

Además, mencionó los problemas económicos que agravan este panorama, ya que a pesar de que Nelson Acosta cuenta con patrimonio y fuentes de ingresos, estos recursos no están disponibles para su cuidado. “Papá toda su vida fue trabajador, organizado, por lo tanto no le faltan recursos, pero están bloqueados por la burocracia judicial y bancaria… Yo tuve que solicitar un crédito en la banca para poder ayudarlo en esta situación”, sostuvo.

Siguiendo en esa línea, acusó irregularidades en la administración de sus bienes, ya que de acuerdo a Silvana, los ingresos de las propiedades en arriendo no están llegando a su cuenta personal. “

“Son recursos que le pertenecen legalmente, pero no los está recibiendo”, lamentó.