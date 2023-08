En la antesala de su viaje a Chile: López Obrador asegura que Allende “fue asesinado”

24 de Agosto de 2023

El mandatario además se reunirá el próximo 10 de septiembre con exiliados chilenos que escaparon de la dictadura de Pinochet a México.

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, aseguró en la previa de su visita a Chile a conmemorar los 50 años del Golpe de Estado que el presidente Salvador Allende murió “asesinado”, a pesar de que la versión oficial y de la propia familia es que se suicidó en La Moneda.

En su habitual rueda de prensa diaria, López Obrador indicó que asistirá “a la ceremonia oficial por los 50 años del golpe de Estado y el doloroso asesinato, aunque se habla de que fue un suicidio, pero en la circunstancia yo diría que fue un asesinato, un crimen vil, lamentable, del presidente Salvador Allende”.

Y es que la propia hija del fallecido jefe de Estado, la senadora Isabel Allende (PS), recalcó que “me molesta porque no entiendo ese afán de distorsionar, de dar vuelta, de malinterpretar, de cambiar como si no hubiese dignidad en ese gesto. Mi padre no se quitó la vida porque amaneció deprimido, él resistió desde que llegó a La Moneda. Es un hombre que estuvo allí para demostrar lo que tenía que hacer un presidente, que ese era su lugar”.

“Vamos a tener una reunión con todos los que estuvieron en el exilio en ese entonces, que viven ya en Chile, pero que estuvieron en México porque están muy agradecidos con México, ya hemos hablado del gran respeto, de la admiración a México por su política exterior”, detalló.

Esta será la primera vez que Andrés Manuel López Obrador visitará Sudamérica como presidente, ya que solo ha realizado cinco viajes oficiales al exterior, cuatro a Estados Unidos y una gira a Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice y Cuba.