Senadora Isabel Allende y dudas sobre el suicidio de su padre: “No entiendo ese afán de distorsionar”

22 de Agosto de 2023

La senadora Isabel Allende (PS) salió al paso de los cuestionamientos que existen en algunos dirigentes de la Unidad Popular sobre el suicidio del presidente Salvador Allende, destacando la decisión tomada por su padre ante el golpe de Estado.

En entrevista con CNN Chile, la parlamentaria recalcó que “encuentro que fue un gesto de una dignidad, de una fuerza, de las tantas cosas que nos dejó. No me lo puedo imaginar en un exilio. Él tenía que demostrar que había sido una traición ese golpe de Estado“.

“Yo solo puedo contestar que tuvimos la certeza jurídica, lo sabíamos. Primero, porque él siempre lo dijo, que a él no lo iban a sacar vivo de La Moneda, porque no se iba a ir a ninguna parte, y era un hombre de palabra. Y segundo, porque tuve la oportunidad (…) de conversar con el doctor Óscar Soto, que era uno de los médicos que llegó a la embajada de México y ahí nos narra. No tuvimos ninguna duda en ese momento”, argumentó.

La senadora Allende dejó en claro que “me molesta porque no entiendo ese afán de distorsionar, de dar vuelta, de malinterpretar, de cambiar como si no hubiese dignidad en ese gesto. Mi padre no se quitó la vida porque amaneció deprimido, él resistió desde que llegó a La Moneda. Es un hombre que estuvo allí para demostrar lo que tenía que hacer un presidente, que ese era su lugar”.

Consultada sobre el consejo que le entregaría al presidente Allende, la legisladora apuntó que “quizás le podría decir a mi padre (…) que le hizo demasiado caso a los partidos políticos. Yo veo hoy día que en un régimen presidencial es más fuerte la decisión de un presidente, quizás fue demasiado respetuoso a esa coalición de partidos en donde había tensiones. Quizás confió excesivamente en las Fuerzas Armadas“.