Fiscal General de Venezuela y Caso Ronald Ojeda: “Fue una operación de falsa bandera que Chile encubrió”

Tarek William Saab reiteró que la muerte del ex militar fue orquestada por el propio Estado chileno, mientras la Fiscalía Sur entregó detalles de la actuación de Diosdado Cabello.

Tarek William Saab, fiscal general de Venezuela, descartó nuevamente cualquier vinculación del régimen de Caracas en el secuestro y homicidio de Ronald Ojeda, reiterando que se trató de una operación “de falsa bandera”.

En entrevista con BBC Mundo, el fiscal general precisó que “la muerte de Ojeda en Chile fue una operación de falsa bandera que el propio Estado chileno encubrió y yo lancé una línea de investigación a ver si había la participación de policías de terceros países y del propio Chile”.

“Nosotros enviamos dos directores nuestros en base coordinación con la Fiscalía Nacional chilena. Yo me comuniqué con el fiscal general y ¿sabe qué ocurrió? No lo recibieron. ¿Por qué no nos permitieron revisar las pruebas de los expedientes? ¿Por qué? Porque no hay Fiscalía más pirata en el mundo que la chilena”, disparó.

La postura de Tarek William Saab choca con la hipótesis que maneja Héctor Barros, fiscal regional Metropolitano Sur, que apunta a que el homicidio de Ronald Ojeda fue ordenado por Diosdado Cabello, ministro del Interior y mano derecha de Nicolás Maduro, a través del Tren de Aragua.

Barros presentó nuevos antecedentes en el marco de la formalización de Los Piratas, la célula del Tren de Aragua que habría concretado el secuestro y muerte del ex militar venezolano.

El persecutor dio cuenta del testimonio del testigo protegido número 7, que precisó que Cabello ordenó a Héctor El Niño Guerrero, principal líder del Tren de Aragua y cuyo paradero se desconoce, que concretara la operación, tras realizar un pago en Perú.

“Así también, José Valverde me dijo que Diosdado Cabello, quien es un político venezolano, dio la instrucción de hacer el secuestro por medio del Niño Guerrero, pagando a través de él, considerando que el militar no estaba vinculado con ningún tipo de delito como drogas, armas y otra situación”, precisó el testigo, según detalló La Tercera.

Desde la Moneda ya expresaron que si confirma esta conexión entre Venezuela y la muerte de Ronald Ojeda, recurrirán a la Corte Penal Internacional.