VIDEO – ¿Te robaron el celular? Gobierno lanza campaña para proteger tus datos

La iniciativa busca incentivar el bloqueo inmediato del equipo y del chip tras un robo, con el fin de reducir el mercado ilegal.

Con el objetivo de reducir el impacto del robo de celulares y proteger la información personal de los usuarios, la Subsecretaría de Prevención del Delito y la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel) presentaron la campaña “Teléfono robado, teléfono bloqueado”, iniciativa que busca incentivar el bloqueo inmediato del celular y del chip tras un robo o hurto.

La campaña surge en un contexto preocupante. Según cifras de la Policía de Investigaciones (PDI), en Chile se sustraen cerca de 500 mil teléfonos móviles cada año, convirtiéndose en uno de los objetos más robados en espacios públicos. Sin embargo, datos de Subtel indican que solo la mitad de las víctimas solicita el bloqueo del dispositivo, dejando expuesta su información personal.

¿Te robaron el celular? Gobierno lanza campaña para proteger tus datos

Las autoridades advirtieron que actuar rápidamente no solo impide que el teléfono siga funcionando en las redes móviles, sino que también reduce el riesgo de fraudes, suplantación de identidad y acceso indebido a cuentas personales.

“Para cortar este delito debemos romper el negocio que lo hace rentable. Cuando un celular robado se bloquea y queda inutilizado, pierde valor en el mercado ilegal y evitamos que pueda ser utilizado para cometer otros delitos, como estafas o fraudes”, afirmó el subsecretario de Prevención del Delito, Gonzalo Guerrero.

En ese contexto, las autoridades entregaron cuatro recomendaciones para disminuir los riesgos tras el robo o pérdida de un teléfono móvil:

Conocer el IMEI del equipo: Es el código único de 15 dígitos que identifica el celular. Puede obtenerse marcando *#06# o revisando la configuración del dispositivo.

Contactar de inmediato a la compañía telefónica: Informar el robo o hurto para iniciar el proceso de bloqueo.

Solicitar el bloqueo del IMEI y del chip (SIM): El bloqueo del IMEI inutiliza el equipo en las redes móviles, mientras que el de la SIM evita que terceros utilicen el número telefónico.

Presentar una denuncia: Puede realizarse en Carabineros, a través de Comisaría Virtual o ante la PDI.

Desde las autoridades también hicieron un llamado a evitar la compra de celulares de origen desconocido, ya que esto contribuye al mercado ilegal y podría implicar adquirir un equipo que posteriormente será bloqueado. Además, recalcaron que denunciar estos delitos también ayuda a identificar redes dedicadas al robo y comercialización de teléfonos móviles.