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Lluvias activan alerta por riesgo de aluviones en 10 comunas de la RM

La medida fue adoptada por Senapred ante el pronóstico de precipitaciones en la cordillera y la posibilidad de aluviones y derrumbes en distintos sectores de Santiago.

Foto del editor Gabriela Romo
Gabriela Romo

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) decretó este miércoles una Alerta Temprana Preventiva para 10 comunas de la Región Metropolitana (RM) debido a las lluvias pronosticadas para las próximas horas y al riesgo de remociones en masa asociado a las precipitaciones.

La medida abarca las comunas de San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

Según la información entregada por la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), se esperan “precipitaciones normales a moderadas en cordillera” entre la mañana del jueves 9 y la mañana del viernes 10 de julio.

En cuanto a los montos estimados, el organismo prevé entre 10 y 15 milímetros de lluvia en la precordillera durante ambos días. En la cordillera podrían registrarse entre 30 y 40 milímetros el jueves y entre 25 y 35 milímetros el viernes, además de viento con rachas de hasta 50 km/h. En tanto, para la cordillera de la Costa y el valle de Santiago se pronostican entre 2 y 5 milímetros de precipitaciones durante el viernes.

Lluvias activan alerta por riesgo de aluviones en 10 comunas de la RM

A este escenario se suma un informe de Sernageomin, que advirtió una alta probabilidad de aluviones y derrumbes en la cordillera, un riesgo moderado en la precordillera y bajo en la cordillera de la Costa y el valle.

Frente a estas condiciones, Senapred informó que la Alerta Temprana Preventiva permanecerá “vigente a contar de hoy y hasta que las condiciones así lo ameriten”.

El organismo explicó además que esta medida “se constituye como un estado de reforzamiento de la vigilancia, mediante el monitoreo preciso y riguroso de las condiciones de riesgo y las respectivas vulnerabilidades asociadas a la amenaza (…) con el fin de actuar oportunamente frente a eventuales situaciones de emergencia”.

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