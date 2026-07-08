Paulina Núñez responde a escépticos por mesa de diálogo por megarreforma: “Veo esperanza de acercar posiciones”

La presidenta del Senado recalcó que “yo voy a propiciar que acerquemos posiciones hasta el último segundo y ese segundo es cuando ya el proyecto se vote en la Sala”.

AGENCIA UNO

La senadora Paulina Núñez (RN), presidenta de la Cámara Alta, salió al paso de los cuestionamientos desde Chile Vamos por la creación de la mesa de diálogo por la megarreforma, aseverando que tiene esperanzas de alcanzar un acuerdo.

En entrevista con Emol, la parlamentaria reaccionó a lo expresado por la bancada de diputados UDI, que la tildó de “ingenua” y de “pérdida de tiempo” el sostener estos encuentros con senadores de oposición.

Al respecto, Paulina Núñez declaró que “la única manera de que tus propuestas estén sobre la mesa, que logres influir en la discusión, es mantenerte en el diálogo, en el debate y en las mesas”.

En esta línea, la presidenta del Senado recalcó que “yo voy a propiciar que acerquemos posiciones hasta el último segundo y ese segundo es cuando ya el proyecto se vote en la Sala. Mientras se siga manteniendo el diálogo yo veo esperanza en que podamos acercar posiciones y por lo tanto, sacar una vez más un acuerdo del Senado”.

Sobre las materias que ha tocado hasta ahora la mesa de diálogo por la megarreforma, Paulina Núñez detalló que “la rebaja del impuesto a la primera categoría, o al corporativo como también se le ha llamado, o a las empresas, si eso se produce, porque se va a producir porque es de lo esencial en nuestro proyecto”.

“Tiene que ser con una compensación y por supuesto con una compensación importante”, puntualizó Núñez.

Junto con ello, hizo alusión a que “tenemos que lograr un acuerdo de la invariabilidad, que a lo mejor no son los 25 años, son menos. A lo mejor es con una prima, con una garantía para quien se acoja a ese régimen de invariabilidad”.

Para la senadora Paulina Núñez, “estamos hablando de un proyecto de tan envergadura desde el punto de vista tributario que sin duda también, a mi juicio debe aspirar a tener una legitimidad transversal”.

“El tener más votos responde a poder darle una legitimidad transversal a un proyecto que además es de los más importantes para el Gobierno del presidente Kast”, precisó la presidenta del Senado.