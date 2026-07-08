La dura arremetida de Camila Vallejo contra el Gobierno y la megarreforma: “Otra forma de castigo a las familias”

La exvocera de Gobierno reapareció con fuertes críticas a la actual administración, señalando que “el problema central es que hoy en Chile nos gobierna la ultraderecha”.

La exministra vocera, Camila Vallejo, reapareció públicamente este miércoles y arremetió duramente contra el Gobierno de José Antonio Kast y la megarreforma que está impulsando.

Tras participar en una actividad del Servicio Electoral (Servel), abordó la contingencia política, donde también cuestionó la agenda económica del Ejecutivo y sus proyectos en educación y seguridad.

De acuerdo a Vallejo, la administración de Kast está impulsando una agenda “sumamente ideológica”, que según sus palabras, favorece a los sectores de mayores ingresos en el país.

La arremetida de Camila Vallejo al Gobierno de José Antonio Kast

En este marco, la exsecretaria de Estado manifestó que el problema principal del escenario político actual es que “hoy día en Chile nos gobierna la ultraderecha”, la cual, a su juicio, sigue una línea parecida a otros líderes internacionales. “La ultraderecha de Milei, la ultraderecha de Donald Trump, tiene una agenda internacional sumamente ideológica, dogmática e impositiva. Es poco dialogante y con poco ánimo de generar consensos”, aseguró.

Respecto a la megarreforma, Vallejo sostuvo que “es otra forma de castigo a las familias trabajadoras”. Esto, teniendo en cuenta que “ya vimos que se les subió la bencina a las familias trabajadoras (…), disminuyeron la frecuencia del transporte público, están reduciendo la capacidad del Estado para llegar con servicios sociales. Toda esta especie de castigo (…) tiene el único objetivo de que las grandes empresas paguen menos impuestos”.

Sumado a ello, aseveró que el proyecto de Reconstrucción Nacional busca “beneficiar al 1% más rico de la población. ¿De verdad quieren seguir castigando a todas las familias trabajadoras para poder beneficiar al porcentaje más rico de la población, entre ellos algunos ministros de Estado?”.

En cuanto al estilo comunicacional del Ejecutivo, la exvocera del gobierno de Boric expuso: “La campaña en redes de la ultraderecha fue muy violenta, basada mucho en desinformación, y trasladar eso al Poder Ejecutivo no corresponde“.

“Ellos han decidido eliminar las vocerías formales institucionales de gobierno y yo creo que eso le hace mal a la institucionalidad democrática del país”, añadió.

Para cerrar, respondió a las críticas que el Gobierno de Kast ha hecho en contra de la administración del expresidente Gabriel Boric: “El gobierno tiene que saber que su tarea es gobernar, más que basar toda su estrategia en echarle la culpa al gobierno anterior“.