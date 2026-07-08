Por primera vez revelan una foto de la enigmática “mini Luna” de la Tierra

En las semanas siguientes, una sonda china se encargará de extraer muestras de este cuasi-satélite para estudiar su misterioso origen.

Las primeras imágenes de la “mini Luna” que parece orbitar la Tierra fueron reveladas recientemente por la Administración Espacial Nacional de China (CNSA).

Según consignó la cadena estatal china CCTV, las imágenes fueron captadas por la sonda Tianwen-2, que fue lanzada a fines de mayo de 2025. A una distancia de más de 1.000 kilómetros de la Tierra, la sonda divisó el asteroide el pasado 6 de junio. Paulatinamente comenzó a aproximarse, hasta que se situó a 20 kilómetros de este cuerpo rocoso bautizado como 2016HO3.

En la siguiente fase, la sonda estudiará la estructura interna de esta “mini Luna” y aterrizará en él para recolectar muestras de hasta 100 gramos. Se trata de la primera misión china que pretende devolver estas muestras a la Tierra, según se prevé, fines de 2027. Luego, emprenderá nuevamente un viaje hacia el cometa 311P, en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter.

2016HO3 también conocido con el nombre hawaiano Kamo`oalewa que puede traducirse como fragmento celestial oscilante. Es uno de los nueve cuasi-satélites conocidos de la Tierra y su origen no ha podido ser lo suficientemente estudiado. Una investigación reciente citada por la BBC sugiere que podría corresponder a un fragmento de la Luna.

Se le denomina popularmente como “mini Luna” porque parece orbitar la Tierra como lo hace nuestro satélite natural, pero en realidad orbita el Sol. “El objeto describe un círculo alrededor del planeta mientras orbita alrededor del Sol. Si lo observáramos desde el espacio, el objeto parecería describir un bucle alrededor de la Tierra mientras ambos orbitan alrededor del Sol. Estos bucles alrededor de la Tierra suelen tener forma ovalada, no circular”, describe el sitio especializado Science News Explores.