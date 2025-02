Javier Milei decidió seguir la senda de Trump y saca a Argentina de la OMS

Actualizado el 5 de Febrero de 2025

Según explicaron desde el Gobierno argentino, se debe a las profundas diferencias que tienen con el organismo, sobre todo por la gestión de la pandemia de 2020.

El Gobierno de Javier Milei confirmó este miércoles 5 de febrero que decidió sacar a Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El vocero Manuel Adorni explicó que el principal motivo son las diferencias que tiene la actual administración con el manejo que tuvieron en la pandemia del COVID-19 en 2020.

Ante la prensa, precisó que “el presidente Milei instruyó al canciller Gerardo Werthein para retirar la participación de la Argentina en la Organización Mundial de la Salud“.

Dentro de los motivos que tuvo, continuó, señaló que se debe a “las profundas diferencias respecto a la gestión sanitaria, especialmente durante la pandemia, que junto al Gobierno de Alberto Fernández nos llevaron al encierro más largo de la historia de la humanidad y a la falta de independencia frente a la influencia política de algunos estados”.

“Los argentinos no vamos a permitir que un organismo internacional intervenga en nuestra soberanía“, agregó y aclaró que al no recibir financiamiento, esto no alterará la calidad de los servicios sanitarios en el país vecino.

En esa misma línea, Adorni recalcó que “por el contrario, le da al país más flexibilidad para implementar políticas adaptadas al contexto e intereses que requiere la Argentina, así como también mayor disponibilidad de los recursos y reafirma nuestro camino hacia un país con soberanía también en materia de salud”.

La decisión de Javier Milei de sacar a Argentina de la OMS sigue la misma senda de Donald Trump, quien al volver a la Casa Blanca, hizo lo propio con Estados Unidos. A eso, además, sumó su decisión de congelar el financiamiento que se le entregaba a la organización para programas contra el SIDA en países en vías de desarrollo.