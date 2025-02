Todo lo que se sabe del estado de salud del papa Francisco tras sufrir crisis respiratoria

23 de Febrero de 2025

El Vaticano dio detalles sobre cómo pasó la noche el papa Francisco luego de reportar que su estado es crítico. Además, difundieron un mensaje del pontífice desde el hospital.

Luego de que su estado de salud de agravara durante la tarde de este sábado, el papa Francisco, quien se encuentra hospitalizado en el hospital Gemelli de Roma, pasó una “noche tranquila” y “descansó”, según informó el Vaticano en su último comunicado de prensa.

Lo anterior, después de que sufriera una crisis respiratoria por la cual se le tuvo que suministrar oxígeno, además de requerir transfusiones de sangre debido a una anemia.

“La noche ha transcurrido tranquila, el Papa ha descansado”, expusieron desde la Santa Sede, sin entregar mayores detalles, tras anunciar que el estado de Francisco era “crítico”.

De acuerdo al último parte médico del pontífice, “los análisis de sangre realizados hoy (sábado) también revelaron trombocitopenia (plaquetas en sangre en cantidad inferior al normal), asociada a la anemia, que requirió la administración de transfusiones de sangre”.

El mensaje del papa Francisco en medio de su complicado estado de salud

En medio de este complejo momento, el Vaticano difundió un mensaje del papa Francisco desde el hospital, quien aseguró que “continúa con confianza” y “siguiendo con los tratamientos necesarios”.

A lo que agregó: “Agradezco de corazón a los médicos y al personal sanitario de este hospital por la atención que me están demostrando y por la dedicación con la que realizan su servicio entre las personas enfermas”.

Para cerrar, la máxima autoridad de la Iglesia Católica agradeció el cariño que ha recibido y pidió que recen por él: “En estos días me han llegado muchos mensajes de afecto y me han impresionado especialmente las cartas y dibujos de los niños. ¡Gracias por esta cercanía y por las oraciones de conforto que he recibido de todo el mundo! Encomiendo a todos a la intercesión de María y les pido que recen por mí“.