“A pesar de seguir convencido de mi inocencia”: las razones por las que cardenal italiano rechazó participar en el Cónclave

cardenal italiano se retira del Cónclave

El cardenal italiano Angelo Becciu, quien en algún momento llegó a ser un alto funcionario del Vaticano e incluso un posible candidato papal, retiró formalmente su participación en el Cónclave para elegir a un nuevo Papa.

La decisión habría sido tomada por Becciu luego de la congregación general de cardenales celebrada este lunes. Además de definir la fecha de inicio para el Cónclave, la reunión sirvió para mostrarle dos cartas firmadas por el Papa Francisco donde indicaba que no podría participar en la ceremonia para elegir a un nuevo sumo pontífice. Por el momento se desconoce el contenido de dichos documentos.

El motivo de Francisco para quitarle sus privilegios de purpurado tienen que ver con su implicación en un escándalo financiero cuando era el jefe de la oficina de canonización del Vaticano. Había llegado a ese cargo por nombramiento del mismo Santo Padre. Los fiscales del caso acusaron a Becciu de malversación debido al envío de 125 mil euros de dinero del Vaticano a una organización benéfica diocesana dirigida por su hermano.

Becciu fue condenado a cinco años y seis meses de cárcel.

“Por el bien de la Iglesia, a la que he servido y continuaré a servir con fidelidad y amor, así como para contribuir a la comunión y serenidad del cónclave, he decidido obedecer como siempre he hecho a la voluntad del Papa Francisco y no entrar en el Cónclave a pesar de seguir convencido de mi inocencia“, indicó el cardenal italiano de 76 años a través de un comunicado.

De tal manera, a pesar de cumplir los requisitos para votar al tener menos de 80 años, Angelo Becciu no participará en el Cónclave, situación que las estadísticas del Vaticano ya lo consideraban como “no elector”.