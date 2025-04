“Ganaremos esta guerra comercial”: la apuesta de Mark Carney en Canadá tras triunfo en elecciones legislativas

Mark Carney, el líder de Canadá que se impuso en elecciones legislativas

El Partido Liberal del primer ministro Mark Carney aseguró la victoria en las elecciones legislativas celebradas este lunes en Canadá. Economista de profesión, Carney ha sido líder de instituciones financieras en momentos trascendentales como la crisis del 2008 o el Brexit en el Reino Unido, lo que lo ha preparado para su nuevo desafío: darle fuerza a Canadá ante, lo que él considera, el voraz mandato de Donald Trump en Estados Unidos.

Fueron solamente cinco meses los que necesitó el economista para esta victoria en las elecciones federales, un hecho sin precedentes considerando que previamente no contaba con experiencia en política. Lo que aún queda por definir es si tendrá la mayoría absoluta del Parlamento, o si necesitará de alianzas con grupos minoritarios.

Luego del triunfo, Carney entregó un discurso marcado por su relación con Estados Unidos y las amenazas de Trump ante la anexión de Canadá.

“¿Quién está listo para defender a Canadá conmigo?”, comenzó espetando. “Ganaremos esta guerra comercial“.

“Humildad es también reconocer que una de las responsabilidades de gobierno es preparar para lo peor, no esperar lo mejor. Como he estado advirtiendo desde hace meses, Estados Unidos quiere nuestra tierra, nuestros recursos, nuestra agua, nuestro país. No son amenazas vacías. El presidente Trump está intentando rompernos para que EE.UU. nos posea“, indicó directamente sobre la posición estadounidense.

“Ya superamos el shock de la traición estadounidense, pero nunca debemos olvidar las lecciones“, agregó. Además, el primer ministro adelantó que él y el mandatario estadounidense se sentarán a discutir sobre “el futuro de dos naciones soberanas e independientes” en los próximos días.

“Si Estados Unidos ya no quiere estar a la vanguardia del liderazgo mundial, Canadá lo estará“, cerró.

El ascenso de Mark Carney en Canadá

Hace un tiempo atrás la victoria electoral de Mark Carney y su partido en las elecciones federales de Canadá era impensado.

El nombre de Carney era desconocido cuando en diciembre de 2024 el Partido Liberal se rebeló contra su líder y el primer ministro del país, Justin Trudeau, lo que terminó con su renuncia. Las encuestas daban por ganador al líder del opositor Partido Conservador, Pierre Poilievre, pero aún así el actual primer ministro decidió presentar su candidatura.

La tormenta fue perfecta. El regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y la creciente guerra comercial generó la tracción suficiente para convertir una derrota casi segura ante Poilievre en la cuarta victorial electoral consecutiva del Partido Liberal.

Su experiencia como gobernador del Banco de Canadá (2008-2013) y del Banco de Inglaterra (2013-2020) junto con su carácter combativo ante Trump le dio las credenciales necesarias para que los ciudadanos canadienses lo consideraran como el hombre a seguir.

“La vieja relación que teníamos con Estados Unidos basada en la profundización de la integración de nuestras economías, seguridad y cooperación militar se ha acabado. No está claro qué será lo siguiente que haga EEUU, pero lo que está claro es que los canadienses podemos controlar nuestro destino“, dijo hace un mes, cuando dio su primer gran golpe a la mesa.