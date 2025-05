Nuevo Air Force One de lujo: el regalo de Qatar que abre un nuevo flanco contra Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump protagonizó un nuevo enfrentamiento con congresistas demócratas, después de que estos últimos criticaran su decisión de aceptar de regalo por parte de Qatar un nuevo avión presidencial Air Force One.

Lo anterior, luego de que los opositores al mandatario republicano calificaran de inconstitucional los planes del magnate de recibir el lujoso Boeing 747-8, valorado en unos 400 millones de dólares, por parte de la familia real qatarí.

“Los demócratas son perdedores de clase mundial“, posteó Trump en su red social Truth, tras a plantear que “así que el hecho de que el Departamento de Defensa reciba un regalo, gratis, de un avión 747 para reemplazar temporalmente al Air Force One, de 40 años, en una transacción muy pública y transparente, molesta tanto a los demócratas sinvergüenzas que insisten en que paguemos el precio más alto por el avión“.

Posteriormente, durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el presidente norteamericano justificó su decisión al plantear que “podría ser un estúpido y decir: No, no queremos un avión gratis y carísimo. Pero me pareció un gran gesto“.

Además, Donald Trump argumentó que otro de los motivos para aceptar el avión de regalo por parte de Qatar es que la compañía Boeing está demorando “demasiado” en fabricar un nuevo Air Force Once para reemplazar al actual, que data de 1990.

Los cuestionamientos de los demócratas y los expertos ante el regalo del avión a Donald Trump

Pese a las duras palabras de Trump, desde el bloque demócrata apuntaron que el regalo representa “un claro conflicto de intereses” e “invita a la influencia extranjera” en Estados Unidos.

“La Constitución es clara: los funcionarios electos, como el presidente, no pueden aceptar grandes regalos de gobiernos extranjeros sin el consentimiento del Congreso“, recalcaron a la vez.

No obstante, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, aseveró que “cualquier obsequio otorgado por un gobierno extranjero se acepta siempre en pleno cumplimiento de todas las leyes aplicables“.

“La administración del presidente Trump está comprometida con la transparencia total“, añadió la funcionaria.

Sin embargo, los cuestionamientos a la decisión de Trump también incluyó otras instanccas, como la organización Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, cuyo portavoz, Jordan Libowitz, planteó que “es difícil considerarlo una coincidencia que la empresa de Trump acaba de anunciar un nuevo complejo de golf en Qatar, supuestamente en asociación con una empresa propiedad del gobierno del país, y que pronto se reunirá con altos funcionarios qataríes en un viaje a Medio Oriente que también incluye reuniones con jefes de Estado de otros dos países en los que tiene proyectos inmobiliarios”.

Otro tema al que se apunta es que una vez recibido por Trump, el avión se transformaría en una pesadilla para el Servicio Secreto, ya que fuentes policiales le confirmaron que a CNN que “la Fuerza Aérea de Estados Unidos tendría que desmantelarlo en busca de equipos de vigilancia e inspeccionar la integridad del avión“, además de realizar “un barrido de contramedidas técnicas”.

Junto con ello, una vez que Donald Trump deje su mandato el lujoso avión, este será traspasado a la Trump Presidential Library, con lo cual podrá ser usándolo con fines particulares.