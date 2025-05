Estados Unidos penalizará la distribución de fotos íntimas no consensuadas: hasta tres años de prisión

Estados Unidos penalizará la difusión de fotos íntimas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, promulgó una ley que penaliza la difusión de fotos íntimas reales o generadas por inteligencia artificial (IA), particularmente con fines de extorsión sexual. El proyecto, llamado Take It Down Act (Ley Elimínalo, en español), fue promovido inicialmente por la primera dama, Melania Trump.

“Esta será la primera ley federal destinada a combatir la difusión de imágenes explícitas y ficticias sin el consentimiento del individuo“, dijo el mandatario republicano en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca. “Cualquiera que difunda intencionalmente imágenes explícitas sin el consentimiento de otra persona enfrentará hasta tres años de prisión“.

Trump, además, apuntó a la “responsabilidad civil” que deben adoptar los sitios de redes sociales donde se alojan este tipo de fotografías, pero que “se niegan a eliminarlas rápidamente”.

Con la democratización de las herramientas de IA, la creación de este tipo de montajes de fotos o videos difícilmente distinguibles de la realidad se ha convertido mucho más fácil, abriendo la puerta para un uso generalizado con fines de acoso o humillación. Se trata de una de las primeras leyes federales de este tipo en el país norteamericano.

En una aparición pública poco común junto a su esposo, Melania Trump se refirió a las implicaciones de este tipo de políticas: “Esta legislación es un paso decisivo en nuestros esfuerzos por garantizar que todos los estadounidenses, especialmente los jóvenes, puedan sentirse mejor protegidos contra ataques a su imagen o identidad a través de imágenes no consensuadas“.

El evento de la promulgación de esta iniciativa contó con la invitación por parte de la primera dama de jóvenes víctimas de prácticas de este tipo.

Pocos estados tenían leyes que penalizaran la creación y publicación de fotos íntimas falsas en Estados Unidos, como California o Florida. Ahora la efectividad del proyecto depende de que las plataformas de redes sociales y sitios web respondan rápidamente para eliminar ese tipo de imágenes sexuales.