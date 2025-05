El trato diferencial de la administración Trump con inmigrantes: la rápida gestión para recibir a sudafricanos blancos como refugiados

El diferencial trato de Trump sobre inmigrantes

Durante la jornada de este lunes 12 de mayo, un primer grupo de 49 sudafricanos blancos aterrizó en Washington, Estados Unidos, en calidad de refugiados.

Todos ellos bajo el amparo de un programa de reasentamiento promovido por Donald Trump, quien considera que el grupo es víctima de “discriminación racial” en su país, marcando el trato diferencial que tiene el presidente respecto a su política de inmigrantes.

En el foco de la polémica están los afrikáners, una minoría étnica blanca de Sudáfrica, quienes acusan que se les ha negado trabajo y que han sido objeto de violencia debido a su raza.

Obtener refugio en Estados Unidos es un proceso que suele demorar años. Así lo han vivido personas que intentan escapar de la hambruna y la guerra desde lugares como Sudán y la República Democrática del Congo, quienes han visto paralizadas sus admisiones por decisión de Trump. Sin embargo, los afrikáners solo han necesitado de tres meses para realizar toda la tramitación necesaria para arribar bajo ese estatus a suelo estadounidense.

Una orden ejecutiva firmada por el mandatario del gigante norteamericano en febrero generó una vía expedita para la entrada al país de los sudafricanos blancos. Dicho programa aumentó aún más las tensiones entre Sudáfrica y Estados Unidos.

“Hemos expresado nuestra preocupación porque las personas que han sido persuadidas para ir a los Estados Unidos no se ajustan a la definición de refugiados. Un refugiado es alguien que tiene que abandonar su país por temor a la persecución política, persecución religiosa o persecución económica“, declaró el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ante el criterio diferencial de Trump en su política de inmigrantes.

“Los que han huido no están siendo perseguidos, no están siendo acosados, no están siendo maltratados y se van porque, ostensiblemente, no quieren aceptar los cambios que se están produciendo en nuestro país de acuerdo con nuestra Constitución. Así que creemos que el Gobierno estadounidense lo ha entendido mal, pero seguiremos hablando con ellos“, agregó.

¿Quiénes son los afrikáners?

Los afrikáners son la minoría blanca de Sudáfrica que dominaron la política y la producción agrícola del país durante siglos, especialmente en el apartheid (1948-1994). Son principalmente descendientes de colonos neerlandeses, franceses hugonotes y alemanes que comenzaron a instalarse en el país y zonas aledañas desde 1652.

Actualmente representan un poco más del 5% de la población sudafricana -aproximadamente 2,7 millones de personas- y la gran mayoría habla afrikáans como lengua materna.

Desde el fin del apertheid que se han ido reduciendo a una minoría desprovista en gran parte del poder político. Los líderes del Congreso Nacional Africano, el partido político que dirige Sudáfrica, son actualmente mayoritariamente negros de etnia xhosa. Sin embargo, los afrikáners han logrado mantener su poder económico.