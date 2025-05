Trump amenaza a Apple: arancel del 25% si no fabrica sus iPhone en Estados Unidos

Trump amenaza con medidas arancelarias contra Apple

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó al gigante tecnológico Apple con aplicar un arancel del 25% a sus productos si la compañía no relocaliza sus operaciones y comienza a fabricar sus iPhones en suelo estadounidense.

“Hace tiempo informé a Tim Cook (el director ejecutivo) de Apple que espero que los iPhones que se vendan en Estados Unidos se fabriquen y ensamblen en Estados Unidos, no en India ni en ningún otro lugar“, escribió el mandatario norteamericano en su perfil de su plataforma Truth Social. “De no ser así, Apple deberá pagar un arancel de al menos el 25% a Estados Unidos“.

Apple ha estado trabajando en los últimos años para diversificar su capacidad de producción, algo que no le ha agradado a Trump. Parte de la producción del producto estrella de la firma ya se se había trasladado a India y en los últimos días Cook anunció que esperaba que “la mayoría de los iPhone vendidos en EE.UU. provengan de la India“, en medio de la reunión de análisis de cifras trimestrales.

Cook anunció que Apple se enfrentará a costos de hasta US$ 900 millones este trimestre por las políticas arancelarias, algo que podría haber sido mucho peor de no haber puesto Trump una exención para sus productos electrónicos ante sus tarifas recíprocas a China.

Además, la compañía tecnológica anunció en febrero una inversión de 500.000 millones de dólares en los próximos cuatro años.

“Tuve un pequeño problema con Tim Cook“, dijo Trump la semana pasada en medio de su gira en el Medio Oriente. “Le dije: Tim, eres mi amigo. Te he tratado muy bien. Vienes con US$ 500.000 millones. Pero ahora me entero de que estás construyendo toda la India. No quiero que construyas en la India“.

La amenaza de Trump ante Apple de esta jornada llega al mismo tiempo que el presidente de Estados Unidos enviara un mensaje intimidatorio sobre su política arancelaria hacia la Unión Europea.