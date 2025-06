Quién es Gavin Newsom: el gobernador de California que se enfrenta directamente a Trump

Las protestas en el área de Los Ángeles son el foco de la polémica en Estados Unidos ante las múltiples redadas inmigratorias en la ciudad. Como respuesta, el presidente Donald Trump desplegó en la zona cerca de 300 miembros de la Guardia Nacional, la primera vez en décadas que se hace sin la petición o el consentimiento de un estado. Ahí aparece Gavin Newsom, el gobernador de California, que decidió enfrentar a Trump en su avance.

Nacido en octubre de 1967, Newsom es un empresario, presentador, escritor y político estadounidense. Su carrera en la política comenzó en 1996, cuando fue designado en un cargo en la Comisión de Estacionamiento y Tráfico de San Francisco, ciudad de la que terminó siendo alcalde entre 2004 y 2011.

Luego de ser vicegobernador de California entre 2010 y 2019, en enero de 2019 asumió como gobernador del mismo estado, cargo que mantiene hasta la fecha. Perteneciente al Partido Demócrata, ha sido opositor a medidas impulsadas por el Partido Republicano, al que pertenece Donald Trump, como las restricciones al aborto, además de abogar por el derecho de inmigrantes y de ser una voz importante a favor de la legalización de la marihuana en su estado.

“Le gusta la publicidad”

Por el carácter más progresista de su gobernador, Trump ha mantenido tensiones con California y la forma en que es conducida. Durante las últimas horas, Newsom indicó que su estado demandará al gobierno de Trump tras el despliegue de la Guardia Nacional.

Por su parte, al ser consultado por un reportero, Trump aseguró que si él fuera el zar de la frontera, Tom Homan, arrestaría a Newsom: “Yo lo haría si fuera Tom. Creo que sería estupendo”. No obstante, el mandatario añadió que “a Gavin (Newsom) le gusta la publicidad“, lo que dejó poco claro si es que realmente apoya la idea o si pensó que ello le daría al gobernador una ventaja en sus polémicas interacciones con la Casa Blanca.

Newsom, a través de su cuenta de X, respondió a los dichos del mandatario: “El presidente de los Estados Unidos acaba de pedir el arresto de un gobernador en funciones. Éste es un día que esperaba no ver nunca en Estados Unidos. No me importa si eres demócrata o republicano, esta es una línea que no podemos cruzar como nación: es un paso inequívoco hacia el autoritarismo“.